Emily Ratajkowski estrena las botas más comentadas del otoño durante su cita con David Peterson

Desde que Dior introdujo el leopardo en sus colecciones durante los 50, este estampado ha viajado por las tendencias de cada década, contando con tantos defensores como detractores. Presente en el armario de las divas de la época dorada del cine, es un print que perdura hasta nuestros días, siendo las celebrities unas de sus principales defensoras (tal vez Kate Moss se postule como el mejor ejemplo). Y aunque lo hemos visto en vestidos, pantalones o prendas de abrigo, parece que las prescriptoras ya han escogido su forma favorita de llevarlo esta temporada: las botas de estampado animal se han convertido en uno de los calzados estrella del otoño. Así lo demostraba Emily Ratajkowski, quien las escogía el otro día para su cita con David Peterson.

- Emily Ratajkowski ha conseguido lo nunca visto: mezclar en un mismo look tres tendencias virales

La modelo confirmaba los rumores de que entre el ex de Kim Kardashian y ella había algo, apareciendo juntos en el Madison Square Garden para presenciar un partido de baloncesto. Y una vez más ha vuelto a dejar claro que es toda una experta mezclando diferentes estilos en sus conjuntos, optando por un anorak acolchado de The North Face en color marrón, con el que ha acompañado unos vaqueros pitillo de efecto desgastado. ¿Lo más destacable de su look? Sin duda las botas con estampado de serptiente que luce, un diseño de la firma Dear Frances con el que Emily nos invita a salir de los clásicos modelos en negro o marrón para innovar con algo diferente.

- Emily Ratajkowski se inspira en Claudia Schiffer con su look más noventero

Tan polémicas como las botas blancas o aquellas dosmileras con borreguito, este tipo de calzado ha resurgido con fuerza en el street style, dispuesto a darle un giro de 180 grados a los básicos. Y últimamente Emily Ratajkowski no se las quita: un día después de su cita con Pete Davidson, pudimos verla pasear por las calles de Nueva York con otro modelo, en esta ocasión, con estampado de cebra. La fundadora de Inamorata conjuntaba estas botas altas de Proenza Shoulder (895 euros) con unos leggings negros y una colorida gabardina de Dorothee Schumacher.

- El sencillo look de trabajo de Emily Ratajkowski con el pantalón que más estiliza

Estas parecen haberse convertido en una de sus favoritas, pues se ha dejado ver con ellas durante las últimas semanas, incluyéndolas en looks de todos los estilos. Quizá su aparición más llamativa fuera esta, cuando posó en una fiesta de una conocida publicación luciendo un creativo vestido de John Galliano con estampado de periódico, haciendo posible lo imposible: introducir también el animal print en el mismo conjunto a través de sus botas. Un estilismo que se ha convertido en uno de los más comentados de la modelo hasta la fecha.