Emily Ratajkowski ha conseguido lo nunca visto: mezclar en un mismo look tres tendencias virales

A la hora de crear un look tenemos tantas tendencias entre las que podemos elegir que, muchas veces, es realmente complicado saber cuál es la que nos favorece o cómo podemos llevarla para sacar el máximo partido al estilismo. Sin embargo, eso no parece ser un problema para Emily Ratajkowski, que nos ha vuelto a sorprender con un look 3 en 1, o lo que es lo mismo, luciendo las tres tendencias más virales de la temporada en tan solo un look. ¿Cómo lo ha conseguido? Pues parece que sin mucho esfuerzo y que se trata de una simple mezcla improvisada con la que, en su caso, ha acertado de nuevo. Si perteneces a la Generación Z, presta atención porque vas a amar su nueva combinación.

Un look creado a partir de tres tendencias que no hemos dejado de ver desde el comienzo de esta temporada: la falda vaquera larga, las botas tipo cowboy y el bolso de asa corta más dosmilero. La modelo se ha vestido con ellas para salir a caminar con su perro por las calles de Nueva York y para, de paso, aprovechar y grabarse un vídeo para sus redes sociales. Emily Ratajkowski es muy fan de TikTok y quizá sea ahí donde ve estas mezclas tan impensables. Porque aunque a primera vista pueda parecer que una falda larga vaquera solo queda bien con unos botines de suela track, lo cierto es que también se pueden hacer otras combinaciones como hace ella, apostando por unas botas cowboy.

Antes de salir de casa rumbo a su paseo, Emily Ratajkowski ha compartido con todos sus seguidores el look completo, una story donde se podía apreciar la combinación estrella de todo el conjunto: un crop top en un tono beige con aberturas en los cierres delanteros. Una prenda muy de su estilo, por la que se ha decantado para, seguramente, aportar al estilismo la dosis de sensualidad que le falta al llevar una falda larga más informal.