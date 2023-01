¿Se ha graduado Emily Ratajkowski? El inspirador discurso que ha recibido cientos de aplausos

Podría haber pasado desapercibida entre la multitud como una alumna más, pero no ha sido el caso. Antes de subirse al escenario para deleitar a los graduados con un inspirador discurso, el rostro, la belleza y la considerable altura (1,70 metros) de Emily Ratajkowski captó la atención de todos los asistentes y los fotógrafos mientras se acercaba al lugar del evento. Celebrado en una de las prestigiosas universidades de Nueva York, en Hunter College, un complejo histórico situado en el Upper East Side de Manhattan que ha abierto las puertas a una de las modelos más influyentes de la década.

A diferencia de lo que podríamos pensar, no, no ha añadido a su agenda pasar por clases semanales para graduarse en tiempo récord, más bien ha sido la invitada especial en esta promoción. Del mismo modo que vimos a Taylor Swift recibir felizmente su Honoris Causa en Bellas Artes meses atrás, ahora ha sido el turno de la también empresaria de moda que está triunfando con su libro súper ventas, My Body, traducido en varios idiomas y su interesante podcast High Low with EmRata en el que charla sobre temas actuales con sus invitados, (¡la última ha sido la diseñadora italiana Donatella Versace!).

Tras el acto oficial de apertura, Emily se ha subido al estrado enfundada en una clásica toga morada a conjunto del birrete al más puro estilo americano, igual que los demás estudiantes para pronunciar un inspirador discurso a los graduados y sus familias. "Nunca llegué a graduarme de la universidad. Dejé los estudios a raíz del colapso económico de 2008, eligiendo la seguridad financiera que esperaba que el modelaje me brindara sobre lo que realmente quería hacer, que era aprender y hacer cosas. Estaba aterrorizada de tener que cargar con una deuda de préstamos estudiantiles", se sincera ante el público.

"También sabía que mi ventana para esta oportunidad era limitada. Todos me recordaron que las mujeres tienen una fecha de vencimiento. Así que renuncié a mi educación y en su lugar me concentré en el trabajo", explica la modelo. "Si no puedes celebrarlo como me ocurrió a mí, puedes hacerlo por los demás: por los amigos y familiares que te saludaron después de regresar a casa tras un largo día; que te escucharon quejarse de la carga de trabajo y el horario; que te animaron aunque tuvieras estrés y desesperanza... Las personas que te aman en tu vida son un regalo precioso, trátalas como tales, disfrútalas y celebra con ellas", así concluía sus palabras ante un aluvión de aplausos que arrancaron su más sincera sonrisa.