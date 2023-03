¡Pareja sorpresa! Emily Ratajkowski y Harry Styles, pillados besándose en Tokio

Está siendo un fin de semana intenso en cuanto a nuevas relaciones sorpresa. Si ayer decíamos que internet estaba revolucionado a causa de un posible romance entre Selena Gomez y Zayn Malik, a quienes se ha visto disfrutar de tiempo juntos, hoy es otro excomponente de One Direction el que acapara todos los titulares debido a su vida sentimental. Desde hace unas horas, las redes están ardiendo a causa de un vídeo en el que Harry Styles aparece besando apasionadamente ¡a nada menos que Emily Ratajkowski! Sí, nosotras también nos hemos quedado en shock con esta noticia, y lo cierto es que, si tanto el cantante como la modelo nos encantan por separado, juntos nos fascinan. Pero no adelantemos acontecimientos: te contamos todo lo que sabemos acerca de esta inesperada pareja.

El vídeo que ha revolucionado las redes

La web del diario británico Daily Mail ha publicado esta mañana un vídeo en el que Harry, de 29 años, y Emily, de 31, se besan (y de qué manera) apoyados en un coche sin importarles que alguien pueda grabarles, algo que no era difícil que ocurriera debido a la fama mundial de ambos. Las imágenes han sido tomadas en Tokio, la parada más reciente de la gira Love On Tour del cantante, hasta donde cabe esperar que la modelo se haya desplazado para acompañarle.

Y la 'novia misteriosa' de Harry... ¡era Emily!

Aunque esta pareja nos ha pillado totalmente por sorpresa, lo cierto es que ya hace unas semanas una fuente cercana a él afirmó que el intérprete de Watermelon sugar se encontraba conociendo a una persona. "Harry está saliendo con alguien, y está haciendo todo lo posible por mantener su identidad en secreto después del circo que rodeó su relación con Olivia. Aunque es pronto, las cosas parecen ir bien" publicó la prensa británica. Por lo tanto, esto podría significar que llevan unas semanas conociéndose, lo que coincidiría con la fecha de la ruptura de la modelo con su última pareja.

Después de anunciar el pasado septiembre su separación de su marido y padre de su hijo Sebastian Bear-McClard, Emily estuvo quedando durante unas semanas con Pete Davidson, pero la relación no llegó a cuajar y en febrero conocimos su romance con el cómico Eric André. Junto a él llegó a celebrar San Valentín, pero la cosa no fue más allá y fuentes cercanas a la top confirmaron su ruptura apenas unos días después de esta romántica fecha, por lo que lo suyo con Harry podría haber comenzado a fraguarse a finales de febrero.

Aunque todavía no sabemos si este noviazgo irá a más, ya soñamos con ver más de esta nueva power couple y no podemos dejar de imaginarnos cómo sería un posado en la alfombra roja con los siempre sorprendrentes looks de ambos: el artista con más estilo del momento y la modelo más sexy del planeta, recorriendo las entregas de premios de la mano. Solo el tiempo dirá si formalizan la relación y se cumple esta visión o si se queda en un romance fugaz.