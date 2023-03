Todo lo que sabemos sobre el ¿romance? entre Selena Gomez y Zayn Malik

Durante las últimas semanas se ha hablado mucho acerca de Selena Gomez debido a una posible enésima polémica con Hailey Bieber, acerca de la cual se pronunciaron ambas ayer mismo, afirmando que habían estado charlando con el objetivo de dejar atrás todo lo ocurrido. La cantante rogaba a sus fans que dejaran de atacar a la modelo, casada actualmente con el que fuera su exnovio, Justin Bieber. Sin embargo, no es el único motivo por el que Selena ha acaparado titulares recientemente, sino que también se habla de que podría haber comenzado una nueva relación con otro artista de renombre internacional: Zayn Malik.

Las alarmas saltaron hace unas semanas, cuando Selena comenzó a seguir a Zayn en redes y comprobamos que, curiosamente, la cantante es una de las únicas 18 personas a las que el exmiembro de One Direction ha dado 'follow' (cabe destacar que en esta lista no están ni Gigi Hadid -madre de su hija-, ni ningún otro amigo, únicamente su hermana Doniya, varios clubs de fans y algún otro artista). Desde entonces, varios medios internacionales han hablado acerca de este posible romance, rumor que se ha avivado cuando varios trabajadores de restaurantes afirman haberles visto cenar juntos e, incluso, besarse.

El crush que dura una década

Como suele ocurrir en este tipo de casos, los fans de ambos han comenzado a rebuscar y han analizado las escasas apariciones que han tenido juntos en busca de miradas de complicidad, así como entrevistas antiguas en las que pudieran hablar uno de otro, y así es como han salido a la luz algunas eclaraciones de Selena que están siendo muy comentadas.

Durante una alfombra roja en 2013, un periodista le preguntaba a la artista a qué miembro de One Direction besaría, y la respuesta fue, evidentemente, que a Zayn. Tras decir "oh no" y reirse tímidamente, reconocía que le escogería a él, aunque luego aclaraba que "los ama a todos". "Los he conocido, son muy dulces. Son muy buenos muchachos" explicaba.

Pero ahí no acaba la cosa, y es que ese mismo año le pedían en una entrevista de radio que eligiera a su miembro preferido de la banda, y afirmaba, de nuevo, que era Zayn.

Tanto Selena como Zayn han tenido relaciones muy expuestas. Ella mantuvo un noviazgo repleto de idas y venidas con Justin Bieber y, posteriormente, salió con The Weeknd, con quien llegó a posar en la alfombra roja, y él estuvo varios años (aunque lo dejaron en alguna ocasión) con Gigi Hadid, con quien llegó a tener una hija. Sin embargo, ambos parecen tener claro que, actualmente, buscan la discreción y no van a confirmar nada.

A la actriz y productora de Solo asesinatos en el edificio se la relacionó a principios de año con Drew Taggart, cantante de The Chainsmokers, después de ser vistos jugando a los bolos juntos. Sin embargo, ella no tardó en compartir una historia en sus redes en la que afirmaba que estaba soltera (y que, por cierto, borró a las pocas horas). Por su parte, Zayn se mantiene alejado de las redes e intenta pasar desapercibido, por lo que no se le conoce ninguna relación posterior a Gigi, con quien intenta mantener una buena relación por el bien de su hija.