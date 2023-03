Hailey Bieber agradece a Selena Gomez su defensa pública tras las amenazas que ha recibido

Selena Gomez y Hailey Bieber han dado hoy una lección de sororidad en medio de la oleada de comentarios que apuntan a una supuesta rivalidad entre ambas. Todo comenzaba esta mañana, cuando la intérprete de Calm Down decidía defender públicamente a la mujer de su expareja después de que esta recibiera serias intimidaciones a raíz de esos rumores. Ahora, varias horas más tarde, ha sido la modelo quien ha dedicado un mensaje a la cantante para agradecer abiertamente sus palabras y tratar de poner punto y final a la polémica que les ha acompañado durante las últimas semanas.

Tanto la actual mujer de Justin Bieber como su exnovia tienen claro que desean zanjar de forma definitiva la controversia que les ha salpicado especialmente desde finales del mes de febrero, una serie de enfrentamientos que brotaron de los clubs de fans en Tik Tok y que tuvo consecuencias para ambas. "Hailey Bieber me ha contactado para hacerme saber que ha estado recibiendo amenazas de muerte, negatividad y odio. Esto no es lo que promuevo. Nadie debería recibir odio o bullying. Siempre he abogado por la bondad y, de verdad, quiero que todo esto pare", escribía Selena esta mañana en su perfil social, en el que suma más de 400 millones de seguidores.

La artista de 30 años, que en la actualidad ocupa el tercer lugar del ranking mundial en Instagram, un podio en el que solo es superada por Cristiano Ronaldo, que tiene 556 millones de fans, y Lionel Messi, que cuenta con 437 millones, hacía así un llamamiento a la paralización de las amenazas. Con el objetivo de concluir el supuesto drama en torno al triángulo amoroso entre ellos, Selena lanzaba este comunicado sobre un fondo negro y lo finalizaba con el emoticono de un corazón rojo. Horas después ha sido Hailey quien ha emitido un mensaje de agradecimiento.

"Quiero dar las gracias a Selena por hablar, ya que ambas hemos estado pensando en las últimas semanas cómo dejar atrás esta historia entre ella y yo. Las últimas semanas han sido muy duras para todos los implicados y millones de personas están viendo tanto odio en torno a esto que es extremadamente dañino", ha comenzado expresando la modelo de 26 años a través de su cuenta, en la que es seguida por cerca de 50 millones de personas.

Aunque, tal y como ha contado, considera que las redes sociales son una plataforma "increíble" para permanecer en contacto constante y crear comunidad, situaciones como esta "crean una división extrema en lugar de unir a la gente": "Las cosas siempre pueden sacarse de contexto o interpretarse de forma distinta a la que se pretendía. Todos debemos tener más cuidado con lo que publicamos y decimos, incluida yo misma", ha dicho.

Como conclusión, Hailey ha remarcado su deseo de que el amor venza al odio y a la negatividad en cualquier circunstancia y que "siempre hay una oportunidad para encontrarnos con más empatía y compasión".

