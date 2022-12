¿Quiénes son los 'nepobebés' de Hollywood y por qué todo el mundo habla de ellos?

Durante los últimos meses el término 'nepobabies' se ha hecho viral y está dando la vuelta al mundo. Las redes sociales están que arden pero ¿qué significa éste término? No existe una definición exacta ya que es una palabra que a día de hoy no está aceptada por la RAE pero hace referencia a los hijos de personas famosas del mundo del espectáculo, la moda, el entretenimiento, la música...que se han beneficiado del éxito conseguido por sus progenitores. Son los hijos de 'celebrities' que a diferencia de los hijos de personas no conocidas, tienen ventaja en sus carreras profesionales.

VER GALERÍA

Si te dedicas a lo mismo que tus padres y ellos tienen contactos, te ayudan a introducirte y a labrarte un futuro. Unos padres famosos o con contactos es uno de los caminos más seguros hacia el éxito en Hollywood ya que esta factoría ha empleado durante mucho tiempo a los hijos, hijas, hermanos y primos de algunas de sus estrellas más importante. Durante los últimos meses su definición se ha ampliado para incluir a casi cualquier persona relacionada con un pariente rico, estén o no empleados en el mismo campo. Quienes tienen esta suerte tienen que demostrar si han heredado o no el talento de sus familiares.

¿Sabes cuánto cobran las estrellas mejor pagadas de Hollywood?

Dentro de esta clasificación, la sociedad ha hecho dos subdivisiones: los que siguen o intentan seguir los pasos de sus padres como los hijos de Will Smith y los que no han sido capaces de continuar el éxito de la saga familiar o que incluso ni lo han intentando convirtiéndose así en 'ovejas negras'. Les vamos a mostrar primero los ejemplos de los que sí han intentando triunfar en su vida con la ayuda de sus papás:

Los llamados 'Nepobebés'

Hailey Baldwin, Jack Quaid, Gigi Hadid, Brooklyn Beckham, son algunos de los primeros nombres que ha destacado la revista New York tras publicar un artículo desvelando algunos de estos hijos de personalidades influyentes ya que en los últimos doce meses ha habido "una proliferación de famosos por estirpe" como Mason Lee, Michael Gandolfini, Cooper Hoffman , Kaia Gerber o la actriz de la exitosa serie Euphoria, Maude Apatow que es la primogénita de Judd Apatow: director, productor y escritor de cine. Existen numerosos casos como por ejemplo la actriz y modelo Riley Keough, nieta del famoso Elvis. También podemos destacar a Maya Hauwje que es nada más y nada menos que la hija de Uma Thurman y Ethan Hawke o la actriz de Animales Fantásticos, Katherine Waterston que es la hija de Sam Waterstin la famosa actriz de la serie Gracia y Frankie. La pequeña de Bruce Paltrow y Blythe Danne; Gwyneth Paltrow, también está haciendo sus pinitos en la interpretación. El año pasado, Roman Kemp se convirtió en millonario a la tierna edad de 28 años después de conseguir un contrato de ropa masculina de M&S con su padre Martín Kemp de Spandau Ballet ¡además de su programa de televisión: Martin & Roman's Weekend Best!

Dakota Johnson proviene de una saga de actrices pero aún así su familia ha intentado que se labrase su propio camino en la industria del cine dando el salto a la fama tras su papel como protagonista en Cincuenta sombras de Grey. Su familia se ha caracterizado siempre por la interpretación y por la belleza que poseen tanto la madre de Dakota, la famosa Melanie Griffith como su abuela, la gran actriz Tippi Hedren.

VER GALERÍA

Uno de los ejemplos de nepobebés que más ha enfadado en las redes sociales ha sido el de la hija de Johnny Depp: Lily-Rose Depp cuya carrera profesional se limita a ser la hija de sus padres. Se ha convertido por ello en una de las modelos principales de Chanel sin haber pisado nunca un casting ni haberse preparado para ello. Una situación que enfada y mucho a los fans de Vittoria Ceretti. La modelo denunció esta situación tras quedarse fuera de la pasarela y le dedicó unas palabras a su compañera: “No nací en una almohada cómoda y sexy con vistas. Sé que no es tu culpa, pero por favor, aprecia y conoce el lugar de donde vienes”. Mientras, Lily sigue avanzando en su vida profesional y el próximo año participará en el reparto The Idol de HBO. Ante las acusaciones de ser una 'nepobebé', la actriz contestó en una entrevista en un medio digital: “Tal vez gracias a ello tengo el pie en la puerta: Hay mucho trabajo que viene después de eso”.

VER GALERÍA

Los 'antinepobebés'

Mucha mayor empatía, aunque sea irónica e incluso cruel en ocasiones, despierta el reverso oscuro de los 'nepobabies'. Es decir, los hijos de famosos que han resultado incapaces de seguir los pasos de sus progenitores o que ni siquiera lo han intentado, más conocidos como 'las ovejas negras' de cada familia. El 'antinepobebé' se podría definir como el hijo de un famoso que se dedica, con más bien poco éxito, a actividades no directamente relacionadas con lo que hacen sus padres o incluso que lo han intentando pero han fracasado en el camino. Son cientos los nombres de hijos de famosos que se podrían recopilar en esta lista como O'Shea Jackson Jr, Matt Healy...

Estos actores y actrices de Hollywood que fueron pareja... ¡y ya nadie se acuerda!

Para empezar, John Francis McCarthy, hijo del escritor Cormac McCarthy, nunca ha necesitado la ayuda de su padre porque nunca ha querido escribir ni ha sentido la necesidad de seguir los pasos de su familia. John trabaja y ejerce como batería de una banda de música metal y no ha intentando progresar más. Al contrario que Ono Lennon que durante años intentó seguir los pasos en el arte y en la música de sus padres, Yoko Ono y John Lennon. No consiguió tener la misma luz que sus progenitores y a día de hoy se dedica a vender calaveras que él mismo dibuja a mano a través de internet.

Mark David Chapman, asesino de John Lennon, pide perdón a Yoko Ono 40 años después

Lottie Moss es una de las antinepobebés que más críticas ha recibido. Es la medio hermana de Kate Moss y en vez de seguir los pasos de Kate o mantenerse en el anonimato, decidió convertirse en una 'villana' de las redes sociales. La modelo escribió y compartió con sus seguidores que la vida no es justa: “Obviamente no es justo que las personas que provienen de familias famosas obtengan una ventaja por eso. ¿Pero adivina qué? La vida no es justa”. Chet Hanks, el hijo de Tom Hanks intentó ser un nepobebé y seguir los pasos de su padre. Tenía vocación de actor y así lo demuestran sus incursiones en el cine, la interpretación y la música. Iba por el buen camino pero terminó eligiendo las malas compañías y alejándose de su familia.

VER GALERÍA

Son muchos actores, actrices, músicos...que han protestado por este término. Kate Hudson, hija de Goldie Hawn, ha dado su opinión sobre esta polémica. La actriz de Puñales por la espalda ha dejado claro que si uno trabaja duro y demuestra su talento, no tiene que deberle su carrera a nadie. No ha sido la única, Oshea Jackson Jr., hijo de Ice Cube Ice Cube, compartió con sus segudiores lo que opina sobre los 'nepobebés': "La gente que nació en esa posición debe aceptarlo, porque es algo que ha estado pasando siglos". Maude Apatow también se ha sincerado: “Trato de que no me afecte, porque obviamente entiendo que estoy en una posición muy afortunada. Mucha gente en casos similares se ha probado a sí misma con los años, así que tengo que seguir adelante y hacer un buen trabajo.”

Los hijos de Matthew McConaughey, 'estrellas' junto a su padre en el Paseo de la Fama de Hollywood