Lily-Rose explica la razón de su silencio en el juicio de su padre, Johnny Depp

Johnny Depp ganó el juicio por difamación a su exmujer, Amber Heard. A lo largo de todo el proceso legal los hijos del protagonista de Piratas del Caribe, nacidos de su larga relación con Vanessa Paradis, se mantuvieron al margen de todo el conlicto, aunque fueran dos de los principales afectados. Por ellos, el actor libró esa batalla legal para limpiar su nombre por el bien de Lily Rose, de 23 años y Jack, de 20 años. Sus hijos estuvieron con él de un modo simbólico durante los largos e interminables días que duró el proceso, Depp llevaba durante el juicio una pulsera-amuleto con sus nombres y el de Betty Sue, la fallecida mamá del actor.

Meses después de conocer el veredicto, su hija Lily-Rose ha hablado por primera vez de por qué prefirió mantenerse en silencio en medio del mediático juicio. "Me criaron de una manera que me enseñó que la privacidad es algo que es importante proteger", asegura la joven en una entrevista para Elle en la que detalla que prefiere no hablar de cuestiones tan personales. "Cuando se trata de algo tan privado y tan personal que de repente deja de ser tan personal... me siento realmente con derecho a mi jardín secreto de pensamientos", admite con sinceridad.

"También creo que no estoy aquí para responder por nadie, y siento que durante gran parte de mi carrera, la gente realmente ha querido definirme por los hombres en mi vida, ya sean los miembros de mi familia o mis novios. Y estoy realmente lista para ser definida por las cosas que hago", reconoce. Lily Rose Depp estrena la serie de HBO The Idol, del creador de Euphoria, y tiene dos grandes proyectos cinematográficos, The Governesses, con Hoyeon y Renate Reinsve, y Nosferatu, junto a Bill Skarsgard.

Su fama es algo que ha tenido con lo que lidiar desde niña por ser hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis. Mientras crecía, "mis padres nos protegieron a mi hermano [Jack] y a mí tanto como fue posible", dice. "Sé que mi infancia no se parecía a la infancia de todos, y es algo muy particular con lo que lidiar, pero también es lo único que conozco". A pesar de lo mucho que se publica sobre ella, la joven admite que trata de no leer los comentarios de las redes poque al final lo único que realmente le importa "es lo que mi familia, amigos y seres queridos piensan de mí”.

Depp disfruta de una vida tranquila y real cuando sus compromisos se lo permiten y puede disfrutar de su familia. Con su hermano Jack está verdaderamente unida. "Es genial pelearnos por lo que hay en la nevera o lo que sea", dice de Jack. A su madre Vanessa Paradis siempre la ha idolatrado. De hecho, cuando era niña la admiraba tanto que le preguntaba que ropa se iba a poner para ponerse algo similar y convertirse en la mini-yo de su madre.

A su padre le adora y en 2016 salió en su defensa cuando Amber Heard presentó una orden de alejamiento contra Depp. "Mi papá es la persona más dulce y amorosa que conozco, no ha sido más que un padre maravilloso para mi hermano pequeño y para mí, y para todos. Todos los que le conocen dirían lo mismo de él", escribió en sus redes, aunque después acabaría borrando el mensaje para mantenerse al margen como ocurrió en el juicio de Johnny Depp.

