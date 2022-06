La pulsera amuleto que ha lucido Johnny Depp con el nombre de sus hijos en su batalla judicial

Johnny Depp ha ganado el juicio por difamación a su exmujer, Amber Heard. A lo largo de todo el proceso legal los hijos del protagonista de Piratas del Caribe, nacidos de su larga relación con la modelo, actriz y cantante Vanessa Paradis, se han mantenido al margen de todo el conlicto, aunque han sido dos de los principales afectados en la batalla legal que ha librado su padre en los tribunales, que comenzó en 2020 con un juicio contra el tabloide The Sun en Londres y que ha culminado estos días con otro proceso legal librado en Virgina, Estados Unidos.

En el juicio por difamación que se ha librado en las últimas semanas en la corte del condado de Fairfax, Depp declaró que era su responsabilidad limpiar su nombre por el bien de sus hijos: Lily Rose, de 23 años y Jack, de 20 años. Ellos han estado siempre presentes en su pensamiento, por ellos debía librar esta batalla, y con él han estado de un modo simbólico durante todo el juicio al llevar siempre una pulsera-amuleto con sus nombres durante los largos e interminables días que ha durado el proceso.

Depp lució esta pulsera de cuentas blancas en la que se pueden leer los nombres de sus hijos y el de su madre Betty Sue, que falleció en mayo de 2016 apenas unos días antes de que Amber Heard presentara el divorcio. Un gesto del que se percató por sorpresa una de sus fans españolas. "Ese es el brazalete que le di en San Sebastián, con los nombres de Lily, Jack y Betty Sue", escribió Laia junto a una foto de la pulsera que llevaba el actor, un gesto que aplaudieron los fans de la estrella por tener esa deferencia no solo con sus hijos y su madre, sino también con los regalos que recibe de sus fans. El actor fetiche de Tim Burton recibió ese obsequió durante el Festival de Cine celebrado el pasado mes de septiembre, donde recibió el Premio Donostia a toda su carrera, un galardón que fue muy cuestionado por el difícil momento que atravesaba tras perder el juicio contra el diario The Sun, pero el certamen siempre defendió la presunción de inocencia como uno de sus principios éticos.

Johnny Depp y Vanessa Paradis, aunque nunca llegaron a casarse, mantuvieron una relación que duró catorce años, de 1998 a 2012 y tuvieron dos hijos. Lily Rose Depp, que cumplió 23 años el pasado 27 de mayo el día que el juicio llegó a su fin y mostró algunas de las fotos de la celebración con un top lencero en color rosa, a juego con una banda en la que se podía leer “birthday princess” (princesa de cumpleaños).

Lily Rose, bien aconsejada por su entorno, prefirió seguir fiel a esa discreción y mostrarse ajena a todo el proceso, aunque ya en el pasado dio todo su apoyo a su progenitor a raíz de su divorcio con la actriz Amber Heard. "Mi padre es la persona más dulce y amorosa que conozco, no ha sido nada más que un padre maravilloso para mí y mi hermano pequeño; y todo el mundo que le conoce diría lo mismo", señaló aunque instantes después borró su mensaje. Aunque Amber Heard ha llegado a decir que la relación con los hijos de Depp era buena, el actor lo desmintió. "Mi hija no vino a nuestra boda. Ella y Amber no se llevaban especialmente bien, por diversas razones", aseguró, sin dar detalles de a que se debía el distanciamiento.

Lily Depp se ha embarcado en una exitosa carrera como modelo y actriz con la belleza apareciendo en películas como The King, donde conoció a Timothée Chalamet y formó una de las jóvenes parejas más atractivas del cine hasta que rompieron y se empezó a relacionar con el actor Austin Butler; Voyagers, en la que compartió reparto con Colin Farrell; y está trabajando en la nueva serie de The Weekend, The Idol.

De quien menos se sabe es de su hijo Jack, de 20 años, al que el actor y su esposa Vanessa Paradis pusieron el nombre de Johnny Christopher Depp III, y al que familiarmente llaman Jack. Siempre ha permanecido lejos del foco mediático y no parece estar interesado en seguir los pasos de su padre. "Mi hijo, Jack, siempre ha sido un dibujante muy talentoso. Dibuja muy bien. También se le da muy bien la música. Tiene un buen sentido para ello. Aparte de las obras de teatro escolares y otras cosas, no ha mostrado ningún deseo de convertirse en actor", confesó Depp al Philippine Daily Inquirer.