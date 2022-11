Johnny Depp pasa al ataque: no quiere pagar los dos millones de euros que debe a su ex Amber Heard El actor ha recurrido la única sentencia que le condenó en el juicio contra la actriz, por difamarla a través de uno de sus abogados

En el mediático juicio por difamación que le enfrentó a Amber Heard, Johnny Depp obtuvo un veredicto favorable del jurado y, a pesar de los sucesivos intentos de la actriz por rebajar la pena impuesta (10 millones de euros) o repetir el proceso, el resultado no ha variado. Aunque la atención estuvo en todo momento centrada en la demanda principal del intérprete contra su exmujer, también se dirimían otras reclamaciones que interpuso ella. En este sentido, el jurado le dio la razón en una de ellas (por difamarla a través de su abogado) imponiendo al protagonista de Piratas del Caribe una pena de 2 millones de euros en daños. En un giro quizá un tanto inesperado (aunque su equipo legal ya lo había insinuado), Depp acaba de recurrir esta sentencia lo que abriría para Amber de nuevo un período incómodo.

Primeras imágenes de Amber Heard en Mallorca: dedicada a su hija y escondida tras una nueva identidad

¿Cuál es la situación de Amber Heard mientras Johnny Depp se ilusiona de nuevo con el amor?

VER GALERÍA

Dado que la artista no dispone del efectivo necesario para hacer frente a la indemnización impuesta, quizá contara con el pago de su ex y además se enfrenta a la posibilidad de que le den la razón a su ex en este recurso, algo que ella no ha conseguido en las sucesivas acciones legales que ha llevado a cabo tras el veredicto. Los hechos por los que Depp fue declarado culpable ocurrieron en 2020 cuando el abogado de Johnny, Adam Waldman, dijo que Amber y sus amigos habían llamado a la policía con acusaciones falsas contra el actor por supuesto abuso en 2016. El jurado determinó que Waldman actuaba por mandato de Depp cuando hizo estas declaraciones. Los abogados del actor argumentan que no se presentaron pruebas que demuestran que él estuvo detrás de estas declaraciones del letrado.

Vidas opuestas

Después del polémico proceso, Amber Heard se ha refugiado en un pequeño pueblo de Mallorca, Costitx, junto a su hija Oonagh. Lleva una vida tranquila bajo una identidad falsa y alejada de comentarios, aunque no deja de ser noticia pues las relaciones con su ex y con Elon Musk, de quien se dijo que había sido uno de sus mayores apoyos (y también en cierto momento posible pareja), siguen dando que hablar. Después de que Musk tomara el control de la red social Twitter, un movimiento que ha supuesto una auténtica revolución por la radical reestructuración que va a llevar a cabo, la cuenta de la protagonista de Aquaman ha desaparecido. ¿Una decisión de ella o quizá ha sido la red social quien la ha eliminado de manera temporal porque no está entre las que están verificadas? Sea como sea de nuevo Amber está en el punto de mira.

VER GALERÍA

Igualmente Depp sigue acaparando atención, aunque él no se ha mantenido al margen del foco público en estos meses. A su multitudinaria gira de conciertos con Jeff Beck, que ha llegado ahora a Estados Unidos, se une su comentada reaparición en los premios MTV Video y su próxima participación en el desfile de la firma de Rihanna. El artista se convertirá en el primer modelo masculino de Savage X Fenty, marca de ropa interior de la cantante, haciendo un cameo en el show que se emitirá el 9 de noviembre en Prime Video. Este anuncio ha desatado no pocos comentarios por la controversia y el debate que despierta todavía la figura del actor, que cuenta con apoyos pero también muchos detractores.