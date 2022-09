¿Cuál es la situación de Amber Heard mientras Johnny Depp se ilusiona de nuevo con el amor?

Johnny Depp y Amber Heard protagonizaron el juicio más mediático de la década. El impacto de las redes sociales y el debate paralelo que inundó el mundo virtual convirtió el enfrentamiento de la pareja en uno de los acontecimientos judiciales del año. Han pasado casi tres meses y el revuelo se ha calmado, pero solo en cierta manera pues el estreno de los dos documentales sobre su guerra (uno centrado en el proceso del actor contra The Sun en 2021 y el otro en el último juicio de la expareja) ha vuelto a desatar algunas polémicas. La principal y más comentada es la ausencia del equipo legal de Amber en el montaje, de hecho se especifica al final que no quisieron participar en este producto. Inevitablemente la pregunta ha surgido: ¿ha dejado de contar la actriz con el apoyo de quienes la defendieron durante el proceso?

La respuesta podría ser que la propia artista despidió a los letrados para encomendar las apelaciones a otro equipo, en un intento de repetir el proceso contra su exmarido (el juez no aceptó una repetición). Sin embargo, el detalle hace que se especule sobre la situación que estaría atravesando la protagonista de Aquaman, dado que no solo parece haber “perdido” a sus defensores sino que tampoco contaría con algunos de sus amigos, como se ha dicho. Parece que, aunque les pidió ayuda para pagar la indemnización de 10 millones de euros debido a su falta de liquidez, estos no habrían dado un paso al frente para echarle una mano. Al respecto de esto, transcendió en el mes de julio que la casa de Amber Heard en Yucca Valley, en California, se había vendido por un millón de euros –la había comprado en 2019-. Era este el refugio en el que se recluyó la artista después del proceso junto a su hija Oonagh, para alejarse de la presión mediática, cuando dijo que se concentraría en el cuidado a su bebé.

¿Dónde está entonces la actriz? En estos meses ha mantenido un perfil bajo, sin manifestarse en las redes ni aparecer en eventos públicos. Sí se la captó junto a su hermana Whitney en el mes de junio en los Hamptons, una zona tradicional de descanso cerca de Nueva York. Tal vez se esté concentrando en la siguiente apelación que quiere presentar ante el tribunal, pues ya dijo en su momento que consideraba la sentencia contra ella desproporcionada e injusta. Para ello ha contratado a David L.Axelrod y Jay Award Brown, que tienen experiencia en rostros conocidos, puesto que a principios de este año 2022 fueron los encargados de defender a Sarah Palin, exgobernadora de Alaska, en su cara a cara con el periódico The New York Times, que la había relacionado con un tiroteo masivo (fue el medio de comunicación quien ganó el proceso).

El silencio de Amber contrasta con la naturalidad con la que Johnny Depp ha vivido estas semanas. Tras resultar la parte ganadora en el proceso, el actor se embarcó en una multitudinaria gira de conciertos en Europa junto a Jeff Beck, con quien además ha grabado algunas canciones. La música es una de las facetas a las que se dedica el artista, que ha vuelto a embarcarse además en un proyecto cinematográfico, La Favorite, cinta en la que dará vida al rey Luis XV. Aunque durante este periplo se apuntó que el actor podría haber comenzado una relación con una joven que le acompañaba en los conciertos, ahora se señala que es una de sus abogadas quien le ha robado el corazón.

No se trata de Camille Vasquez, con quien se le veía muy cercano durante el juicio, sino de Joelle Rich, que fue su defensora en el proceso contra The Sun en el Reino Unido. “Tienen una química increíble", ha asegurado una fuente cercana, aunque según People no se trata de una relación seria. Cuando Johnny Depp y Joelle Rich se conocieron ella estaba casada, pero actualmente se encuentra en proceso de divorcio. Tiene hijos y vive en Reino Unido, aunque acompañó al artista para darle su apoyo durante el juicio contra Amber Heard en Virginia (se la pudo ver por ejemplo dándole un abrazo a Camille Vasquez en una de las sesiones).

Joelle es abogada experta en casos relacionados con la reputación y trabaja con víctimas de alegaciones falsas y difamatorias en publicaciones en papel, digital y de redes sociales, tal y como ella misma explica en su biografía profesional. Además, tiene experiencia en proteger la vida privada de sus clientes de la atención mediática o de intrusiones no deseadas. De hecho, su bufete trabajó con Meghan Markle en la demanda contra el Daily Mail del pasado año. Johnny Depp denunció a The Sun en 2018 por publicar que era un "maltratador de mujeres", aunque el juicio se retrasó hasta noviembre de 2020. El juez consideró que el medio de comunicación británico estaba en su derecho de calificarle así tras escuchar las alegaciones de Amber Heard (consideró que eran "sustancialmente ciertas"). A pesar de que el equipo legal del actor recurrió la decisión, la justicia decidió desestimar sus alegaciones poniendo fin a la batalla legal de los dos intérpretes en el Reino Unido.