¿A cuánto ascienden las fortunas de Johnny Depp y Amber Heard?

Ya hay sentencia en el juicio que les ha enfrentado pero eso no ha impedido que la atención siga fija en Johnny Depp y Amber Heard. El actor de Piratas del Caribe ganó la demanda de difamación contra su exmujer, por lo que esta tendrá que abonar más de ocho millones de dólares (casi 9 millones de euros) después del descuento que establece la ley de Virginia en las indemnizaciones por daños punitivos, al actor. Sin embargo, no dispone Amber de esta cantidad como ha asegurado su abogada, Elaine Bredehoft, en el programa Today, de NBC, así que el equipo de abogados ya está preparando la apelación pertinente. Ha sido tanto el revuelo generado que no cabe más que preguntarse a cuánto asciende esa fortuna con la que la intérprete asegura que no puede hacer frente a esta última obligación legal.

La situación financiera de Amber es bastante desconocida. Evidentemente, a sus 36 años su trayectoria cinematográfica no es tan extensa como la de su exmarido, que tiene 58 y es una de las estrellas más reconocidas de Hollywood. Se estima que la fortuna de Amber oscila entre los 2 y los 8 millones de dólares (no serían por tanto más de siete millones y medio de euros). Se ha informado de que, entre 2013 y 2019, la artista ganó unos 10 millones de dólares (poco más de nueve millones de euros), entre sus películas y trabajos publicitarios. De esos años son películas como Magic Mike XXL, Liga de la justicia, La chica danesa y Paul y Jude, entre otras.

Además dispone la protagonista de Aquaman de una casa en Yucca Valley, en el desierto de California, a unos 200 kilómetros de Los Ángeles, donde de hecho dice que tiene su residencia fijada. Ya se había informado de que su intención era alejarse del revuelo y retirarse tras el mediático proceso, pero no se sabía que señalaba esta propiedad como residencia habitual. Por esta propiedad habría pagado unos 570.000 dólares (poco más de medio millón de euros) en 2019. Posee además un coche Range Rover, que le correspondió en el acuerdo de divorcio que firmó con Johnny Depp.

Durante el proceso contó que había ganado en total 3 millones de dólares (más de 2.800.000 euros) con su participación en las películas de Aquaman, más bonus por lo recaudado en taquilla. Explicó además que no había abonado los siete millones de dólares que prometió tras su divorcio a causas benéficas porque su ex la había demandado por 50 millones, de lo que se dedujo que estaba guardando su patrimonio para hacer frente al posible pago. Aunque la cuantía de la indemnización que debe es mucho menor, parece que tampoco puede afrontarla. Tiene así dos opciones si la apelación no sale adelante: ver cómo parte de sus sueldos futuros son embargados o declararse en bancarrota (lo que reduciría considerablemente la cantidad adeudada).

La fortuna de Johnny Depp

Por su parte Johnny Depp dejó claro que no se embarcaba en esta guerra judicial con Amber por dinero, sino por la defensa de la verdad. Un altruista motivo que liberaría a su ex de pagarle… ¿o no? Con el tiempo se verá imaginamos. La fortuna del artista es considerablemente mayor que la de su exmujer, aunque solo sea teniendo en cuenta algunos de los títulos que ha protagonizado. En 2016 Forbes estimó su fortuna en unos 48 millones de dólares (casi 45 millones de euros) y le incluyó en la lista de las 100 celebrities más ricas. En algún momento de su carrera, habría llegado a recibir hasta 100 millones de dólares anualmente (unos 93 millones de euros), convirtiéndose en uno de los actores mejores pagados del mundo. The Telegraph dijo por ejemplo, en 2009, que por la saga de Piratas del caribe, había ganado 300 millones de dólares (casi 380 millones de euros). En aquel año se habían estrenado tres películas.

El exadministrador de Depp, Josh Mandel, cifró en unos 600 millones de dólares (560 millones de euros) su fortuna, tal y como declaró en el juicio. Sin embargo la mala gestión que hizo de sus bienes a partir de 2015 y de la que, según declaró, él mismo le advirtió, hizo estragos en sus finanzas. “Mis advertencias en 2015 de que estábamos en circunstancias financieras muy desesperadas no se atendieron” dijo Mandel. “Con el tiempo se hizo evidente que tenía problemas con el alcohol y las drogas (...) eso se tradujo en un comportamiento más errático” añadió.

Jack Whigham, mánager del actor, compartió también algunos detalles de las ganancias de Depp durante el proceso. Por ejemplo que ganó 10 millones de dólares (unos 9 millones de euros) por Asesinato en el Orient Express (2017) o 13 millones y medio de dólares (unos 12 millones y medio) por Animales fantásticos: los crímenes de Grindewald (2018). También contó que había cerrado un trato por 22 millones y medio de dólares (unos 21 millones de euros) por Piratas del Caribe 6, pero que no se materializó por la publicación del artículo de Heard en The Washington Post. Añadió además que después de aquel artículo, el intérprete no hizo más películas.

El actor tiene además fabulosas propiedades alrededor del mundo como una isla privada en las Bahamas, Little Halls Pond Cay, de la que se enamoró mientras rodada la citada saga de piratas (la compró en 2004 por casi 4 millones de dólares, poco más de tres de euros). También compró cinco casas en Hollywood Hills, Los Ángeles, por 19 millones de dólares (casi 18 millones de euros), entre las que se dijo que estaba planeando construir túneles de comunicación. Tuvo cinco apartamentos en Los Ángeles que vendió por casi 11 millones de dólares (poco más de 10 millones de euros) en 2017 tras divorciarse de Amber Heard, y una villa en Francia, muy cerca de St. Tropez, que ha salido a la venta valorada en 55 millones de dólares (poco más de 51 millones de euros). Tenía además una propiedad en Kentucky, Betty Sue’s Family Farm, que vendió en 2020 por 1,3 millones de dólares (poco más de un millón de euros). También tenía un barco, llamado Vajoliroja, nombre que resulta de la combinación de las primeras letras de los nombres de la que fue su pareja, Vanessa Paradis, y sus hijos Lily-Rose y Jack, además del suyo. Le costaba unos 350.000 dólares (325 mil euros) al mes mantenerlo y lo vendió a JK Rowling, autora de la exitosa saga fantástica Harry Potter, en 2016.