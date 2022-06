Eufórico, así ha reaparecido Johnny Depp tras su victoria judicial contra Amber Heard

Johnny Depp vuelve a sonreír. Así lo han demostrado las primeras fotografías del actor, que ha hecho su primera aparición pública después de poner fin a semanas de enfrentamiento judicial con la que fuera su mujer, Amber Heard. En estas instantáneas se ha podido ver al artista, acompañado de los miembros de su equipo de seguridad, saludando a un grupo de fans, que han sido su mejor apoyo durante todo este tiempo, y vestido de manera informal, compuesto por dos de los elementos que más le caracterizan, gafas de sol y camisa de cuadros. Sin ninguna duda, si hay algo que ha destacado es la gran sonrisa que no se le podía borrar de la cara. Un semblante muy distinto al que ha lucido en los tribunales, siempre serio y sobrio, puesto que en las distintas sesiones de este mediático juicio han salido a la luz algunos de los episodios más oscuros de su breve matrimonio con la protagonista de Aquaman.

Un rostro alegre que se complementa a la perfección con las primeras palabras que el intérprete pronunció después de conocer que el jurado popular había fallado en su favor en esta demanda por difamación pública. Un comunicado que Johnny Depp compartió a través de sus perfiles sociales y con el que expresó, que, después de mucho tiempo, se siente de nuevo un hombre libre y con su honor recuperado. Según dice, tras la acusación de su exesposa había perdido su reputación, y con ella, numerosos compromisos profesionales como su papel protagonista en la saga de fantasía Animales Fantásticos. Una imagen pública que asegura que ha podido limpiar con este veredicto, lo que era su gran deseo desde el principio.

Sin embargo, parece que este cara a cara en los banquillos no se va a quedar aquí, porque Amber Heard, que también confesó sentirse humillada con la resolución final, está dispuesta a luchar hasta el final para que su historia sea escuchada y piensa recurrir. Igualmente, su abogada ha declarado que la actriz no tiene los 14 millones de euros con los que debe indemnizar al protagonista de Piratas del Caribe por las calumnias que se ha vertido hacia su persona. Esta no es la única cantidad de dinero que hay encima de la mesa. Por su parte, Johnny Depp tendrá que compensar a la artista con otros 2 millones de dólares. Esta vez, por las palabras de desacreditación que su defensa pronunció en contra de la actriz durante este proceso judicial.

Con este último dato parece que este enfrentamiento parece entrar en un bucle sin fin. Un cruce de acusaciones en el que también han estado involucrados un gran número de personas conocidas, entre ellas Kate Moss, que también tuvo una relación sentimental con el actor. La historia de amor entre ambos artistas ha terminado siendo un viaje lleno de turbulencias en el que ninguno de los dos ha acabado bien parado.