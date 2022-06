Las 'celebrities' se pronuncian sobre el veredicto del juicio de Johnny Depp y Amber Heard

Johnny Depp ha ganado el juicio por difamación a Amber Heard. "El jurado me ha devuelto la vida. Estoy verdaderamente abrumado", fueron las palabras del intérprete tras conocer el veredicto favorable a sus intereses en el juicio por difamación que ha librado contra su exmujer, la actriz Amber Heard. La actriz, que se mostraba "humillada" y "con el corazón roto" tras conocer la sentencia, deberá pagar el actor 14 millones de euros por daños y perjuicios. Mientras que el que fuera integrante de Piratas del Caribe también deberá indemnizar a la estrella de Aquaman, pero con una cantidad mucho menor, dos millones (1,8 millones de euros) por difamarla a través de su abogado.

Tras conocer la sentencia, muchas celebrities se han pronunciado acerca del veredicto final. Naomi Campbell mostraba su apoyo al actor junto a otras estrellas como Sharon Osbourne, la estrella de Pretty Little Liars Ashley Benson y la cómica Morgana Robinson. Campbell simplemente publicó cuatro corazones debajo de la declaración de Depp. Benson se limitó a publicar una foto de Depp con el título: 'Siiiiií'.

La actriz Gia Carano de The Mandalorian volvió a compartir la declaración de Johnny Depp y acompañó su post con este comentario: "También espero que la posición ahora vuelva a ser inocente hasta que se demuestre lo contrario, tanto en los tribunales como en los medios", acompañada del hashtag "la verdad gana". Hablando en el programa TalkTV de Piers Morgan, Sharon Osbourne se sorprendió por el veredicto."Vaya, no era lo que esperaba. Quiero decir, quería que Johnny ganara, pero no esperaba que lo hiciera". La cómica Morgana Robinson mostró su apoyo a Depp con una hilera de corazones rojos. "Te amamos, Eduardo Manostijetas", escribió, refiriéndose a su icónico papel en la película de 1990.

La estrella de reality shows y YouTube, Harry Jowsey, comentó: "¡¡Fueron las 7 semanas más locas!! Johnny Depp ganó". Otras celebrities que han mostrado su apoyo a la declaración de Depp son los actores Jennifer Aniston, Norman Reedus, LaKeith Stanfield, Zoe Saldana, Emma Roberts, Gemma Chan, la modelo Bella Hadid, Bella Kidman Cruise, hija de Nicole Kidman y Tom Cruise, la hija de Milla Jovovich, Ever Anderson, Manuela, la hija de Alejandro Sanz y Jaydy Mitchel, Cristina Iglesias, una de las mellizas de Julio Iglesias, el cineasta neozelandés Taika Waititi, el músico Cody Simpson. Los actores Henry Golding, Joey King, Riley Keough y Jason Momoa, que protagoniza junto a Heard las películas de Aquaman, también dieron a "me gusta" a la publicación de Johnny Depp.

Pero también hubo otros rostros del mundo del espectáculo que se pusieron del lado de Amber Heard, aunque quizás de manera menos explícita. Amy Schumer publicó una cita feminista sin referirse directamente a Heard. Obtuvo el apoyo de Lindsay Lohan, quien respondió con las manos levantadas en señal de elogio. Mientras otros dejaron en claro su desconfianza hacia Heard."Soy feminista. A menudo uso mi plataforma para apoyar a las mujeres, soy una ex víctima de abuso. Sin embargo, no apoyo afirmaciones ficticias de abuso con fines económicos o sociales", escribió la actriz Kari Wells.

Amber Heard se siente 'humillada' tras conocer la sentencia en el juicio contra Johnny Deep