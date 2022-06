¿Puede Amber Heard pagar la indemnización a Johnny Depp? Su abogada dice que no y que apelará

Con el aliento contenido miles de personas asistieron en directo a la lectura del veredicto del juicio más mediático del año. El proceso de Johnny Depp versus Amber Heard se saldó con la victoria del actor que, según el jurado, fue difamado por su exmujer en el artículo de The Washington Post publicado en 2018. Por ello Amber tendrá que pagar a Depp 15 millones de dólares (cerca de 14 millones de euros) según la sentencia, una cantidad que queda sin embargo reducida debido a los límites que impone la ley de Virginia, estado en el que se ha juzgado la causa, en las indemnizaciones por daños punitivos. Eso, sumado a que el actor está obligado a pagar a su ex 2 millones por difamación porque perdió una de las tres causas que se le imputaban (casi un millón novecientos mil euros), deja a Amber con una “deuda” con su exmarido de 8.350.000 dólares (casi 9 millones de euros), más los intereses generados durante el tiempo en el que se estudie la apelación. Y, claro, la cuestión es ineludible: ¿puede Amber pagar esta cantidad?

La abogada de la intérprete, Elaine Bredehoft, ya ha avanzado en el programa Today, de NBC, que no puede hacer frente al pago por lo que seguramente apelará el veredicto. Ha dicho además que su defendida ha perdido porque se suprimieron una "enorme cantidad de pruebas". El resultado de este pleito civil no ha gustado en absoluto a la actriz, como manifestó ella misma con sus palabras (“estoy decepcionada” y “tengo el corazón roto”), pero también con sus gestos. La cara es el mejor espejo de las emociones y durante la lectura del veredicto, la protagonista de Aquaman pasó del nerviosismo a la seriedad, de la impasibilidad al disgusto, hasta el punto de que se la vio tocándose los ojos en varias ocasiones, conteniendo alguna lágrima quizá. No es extraño por tanto que sus abogados presenten batalla de nuevo, aunque para ello tendrían que demostrar que hubo errores durante el proceso o de parte del juez.

En el caso de que Amber, de 36 años, no consiga la revisión de la sentencia, tendrá que hacer frente al pago íntegro. Durante el proceso dijo que no había abonado los siete millones de dólares que prometió tras su divorcio a causas benéficas porque su ex la había demandado por 50 millones. Dado que se conocen poquísimos detalles sobre su situación financiera (su fortuna, se especula, oscila entre los 2 y los 8 millones de dólares), no se sabe exactamente si dispone o no de esa cantidad. Durante las sesiones solo contó que había ganado en total 3 millones de dólares (más de 2.800.000 euros) con su participación en las películas de Aquaman, más bonus por lo recaudado en taquilla. En el caso de que no pudiera hacer frente a sus obligaciones monetarias, se le embargaría una parte de sus actuales y posteriores sueldos. Una tercera opción es que se declare en bancarrota, lo que eliminaría de sus obligaciones, según se ha informado, los 10 millones de millones en daños compensatorios, pero no los 350 mil dólares en daños punitivos.

La reacción de Depp a la sentencia

Johnny Depp, de 58 años, señaló durante el juicio que no buscaba compensación económica sino la verdad. ¿Significa esto que olvidará la indemnización? El tiempo tiene la respuesta pues de momento él no ha despejado la incógnita. No acudió el protagonista de Piratas del Caribe al juzgado para la lectura del veredicto (está en el Reino Unido participando en la gira de conciertos de Jeff Beck), pero sí se pronunció a través de un comunicado en el que dice cosas como que “se lanzaron acusaciones falsas, muy graves y criminales contra mí” y se manifiesta satisfecho con el resultado.

“Seis años después, el jurado me ha devuelto mi vida. Me siento verdaderamente agradecido. Mi decisión de llevar este caso, sabiendo muy bien la altura de los obstáculos legales a los que me enfrentaría y el inevitable espectáculo mundial de mi vida, fue tomada después de una considerable reflexión. Desde el principio, el objetivo del caso era revelar la verdad, independientemente del resultado. Decir la verdad era algo que le debía a mis hijos y a todos los que se han mantenido firmes apoyándome” incluye.

Durante seis semanas la opinión pública ha desmenuzado uno de los juicios más descarnados de Hollywood, en el que se ha discutido un tema de tanta magnitud como es la violencia de género. En esta época, marcada por el movimiento #metoo y en la que la inmediatez de las redes sociales convierte cada detalle en objeto de debate, la expectación ha sido si cabe mayor. Las consecuencias que puede tener en el futuro el airear las intimidades más tóxicas del exmatrimonio todavía están por ver. Por el momento, la imagen de Amber es quizá la que ha salido más perjudicada pues en opinión del jurado (y de cientos de miles de fans) difamó a su exmarido. El acoso en las redes y el enorme revuelo del proceso habrían hecho que tomara la decisión de poner tierra de por medio y mudarse al desierto de California.