Amber Heard se va quedando sin opciones: la jueza deniega la opción de repetir el proceso con Johnny Depp

Nuevo varapalo para Amber Heard. Tras recurrir el veredicto del juicio por difamación que la enfrentó a su exmarido Johnny Depp, la jueza ha denegado su petición de repetir el proceso. Recordemos que la protagonista de Aquaman no dispone de los 10 millones de euros de indemnización que tiene que pagar al actor, por lo que presentó un recurso basado en un fallo en la identificación de uno de los miembros del jurado. Sin embargo sus esfuerzos no han tenido el resultado esperado. La jueza que llevaba el caso, Penny Azcarate ha denegado su peticion de repetir el proceso dado que, como señala, el equipo legal de la intérprete aceptó a los miembros del jurado en su momento sin poner objeciones. No hay además indicios de que la persona señalada actuara con prejuicios hacia la actriz y por tanto, como señala la jueza, "no hay pruebas de fraude o de mala conducta".

Johnny Depp y Amber Heard, dos maneras opuestas de seguir adelante tras su polémico juicio

Amber Heard confiesa que sigue amando a Johnny Depp a pesar del dolor

VER GALERÍA

La respuesta de Johnny Depp no se ha hecho esperar y, a través de su abogado, Benjamin Chew, se declaró "muy contento con las decisiones" de la jueza. Esta decisión es definitiva por lo que no se repetirá el proceso, que durante seis semanas sacó a la luz el lado más tóxico del matrimonio. Se le reducen las opciones a Amber que no obstante tiene intención de seguir peleando como ya avanzó: quiere presentar un recurso ante el tribunal de apelacion de Virginia. La guerra por tanto no ha finalizado.

VER GALERÍA

Una gerra sin fin

Además de esta noticia se acaba de hacer público que Depp, que sigue de gira por Europa con Jeff Beck, ha vendido una colección de NFT (retratos virtuales de amigos y personas a las que admira, bajo el título Never fear truth) por unos 800.000 euros, una nada despreciable cantidad que ha donado a diversas organizaciones benéficas. Entre estas organizaciones están aquellas a las que Amber prometió donar casi siete millones de euros tras su divorcio, algo que nunca llegó a hacer. Es este un tema del que precisamente se habló durante el proceso judicial pues se le preguntó a la actiz directamente si había cumplido esta promesa, a lo que respondió que no.

Y por si estas novedades no fueran suficientes, se acaban de filtrar algunas frases de dos nuevas canciones compuestas por Johnny Depp que se ha dicho que aluden a su problemática relación con Amber (sin mencionar directamente su nombre). Estos versos han generado una gran polémica entre los seguidores de la actriz que critican el comportamiento del artista. Ajeno a comentarios y al contrario que Amber, Johnny ha retomado sus compromisos profesionales que, además de su gira, incluyen el rodaje de una nueva serie para Netflix.