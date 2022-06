EN SU PRIMERA ENTREVISTA TRAS EL JUICIO CONTRA EL ACTOR Amber Heard confiesa que sigue amando a Johnny Depp a pesar del dolor La intérprete ha hablado de sus planes futuros y del motivo por el que aún no ha donado el dinero prometido de su divorcio a la caridad

Amber Heard rompe su silencio tras su controversial enfrentamiento judicial con Johnny Depp. Dispuesta a llegar hasta el final para defender su verdad, este miércoles la actriz ha concedido su primera entrevista en el espacio televisivo estadounidense Today's Show, presentado por la periodista Savannah Gurthie. Durante la conversación, la intérprete ha confesado sus sentimientos hacia su expareja y h explicado que su única intención con este proceso legal es ser un ejemplo para que todas las mujeres que atraviesen una situación similar den el paso de denunciar, y, que en ningún momento, busca que el actor sufra repercusiones negativas en su vida por ello. "Todavía tengo amor por Johnny. No tengo malos sentimientos ni mala voluntad hacia él. Hice todo lo que pude para que una relación que estaba rota siguiera funcionando, pero no pude".

Amber Heard ha hablado en esta esperada entrevista, que el viernes se podrá ver completa, de sus planes de futuro tras perder el jucio por difamación contra el protagonista de Piratas del Caribe. La propia actriz ha afirmado que en estos momentos únicamente busca disfrutar de la compañía de su hija Oonagh Paige, de tan solo un año de edad, centrando todos sus esfuerzos en ser "mamá a tiempo completo". Una retirada temporal que viene justo cuando el equipo de la actriz ha negado que vaya a ser sustituida en la última secuela de Aquaman.

También ha tenido tiempo para aclarar otra de las grandes controversias que rodean su vida en esta etapa complicada. La actriz ha sido el foco de las críticas que la acusaban de no cumplir con su palabra de donar el dinero que había recibido tras su proceso de divorcio, unos siete millones de dólares, a diferentes asociaciones sin ánimo de lucro, entre las que se encontraban el Children's Hospital Foundation o la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles. Ella sigue firme con esta decisión, puesto que no quiere el dinero que recibió de Johnny Depp, y espera dar este importante paso dentro de poco, puesto que, ahora, se ha declarado insolvente para hacer frente a la indemnización de quince millones de dólares que el juez le impuso por daños compensatorios a su exmarido.

Sin duda unas palabras con las que ha podido expresar todos sus sentimientos tras esta vorágine de acontecimientos que ha sacudido los cimientos de su vida. Una entrevista donde ha abierto su corazón, pero donde ha sido firme a la hora de denunciar los ataques de odio que ha recibido a través de los perfiles sociales de usuarios anónimos. De la misma manera, ha explicado cómo, a su parecer, el gran poder de influencia del actor ha sido clave a la hora de que el jurado popular dictase el veredicto final de su sentencia. La última entrega de esta entrevista será emitida el próximo viernes, y, a buen seguro y siguiendo la estela de este capítulo, no dejará indiferente a nadie.