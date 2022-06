Amber Heard responde así al deseo de Johnny Depp de seguir adelante tras el juicio

El juicio que enfrentaba a Amber Heard y Johnny Depp ha llegado a su fin después de un mes y medio y, aunque hace una semana se hacía pública la sentencia, el cruce de declaraciones entre el exmatrimonio no cesa. El actor abría un nuevo perfil en la red social TikTok, que acumula ya más de 7 millones de seguidores, para agradecer el apoyo que le han prestado sus fans y ha hablado de "seguir adelante" ahora que el juicio ha llegado a su fin. "A todos mis seguidores más preciados, leales e inquebrantables. Hemos estado juntos en todas partes, hemos visto todo juntos. Hemos caminado juntos por el mismo camino. Hicimos lo correcto juntos.Y ahora, todos avanzaremos juntos", comienza. "Sois, como siempre, mis jefes y, una vez más, no tengo forma de daros las gracias, más que diciendo gracias. Así que, gracias. Mi amor y respeto", ha dicho el ganador de un Globo de Oro, un César y el premio Donostia. Un mensaje que no se ha quedado sin respuesta de parte de su ex, que ha enviado un comunicado a People para manifestar su opinión.

Sostiene que a la vez que el intérprete dice que está avanzando "los derechos de las mujeres están retrocediendo" y considera que "el mensaje del veredicto para las víctimas de violencia doméstica es que tengan miedo de ponerse en pie, levantarse y hablar". La resolución, según palabras de la intérprete, "hace retroceder el reloj a una época en la que una mujer que hablaba y denunciaba podía ser avergonzada y humillada públicamente; hace retroceder la idea de que la violencia contra las mujeres debe tomarse en serio". La protagonista de Aquaman asegura que se siente decepcionada porque la decisión que han tomado los miembros que conformaban el jurado supone "un revés" también para otras mujeres y sostiene que está triste por haberse dado cuenta de que ha perdido un derecho que consideraba que poseía: la libertad para hablar con sinceridad.

Amber tiene que pagar al que fue su marido 15 millones de dólares (14 millones de euros que han sido rebajados a 8 millones por una cuestión legal en el estado de Virginia) por daños al considerar el jurado popular que Depp ha probado que hubo difamación en el artículo que publicó en The Washington Post en 2018 por el que la demandó. La intención de la intéprete es apelar, tal y como ha adelantado su equipo legal, que asegura además que no puede hacer frente al pago que le ha impuesto el tribunal. Habrá que esperar si se acepta la apelación y la cantidad monetaria que resulta finalmente de esta.

La batalla legal que ha enfrentado a ambos actores sigue dando mucho que hablar a pesar de que se ha emitido ya el veredicto. Johnny Depp escuchó la resolución en el Reino Unido, donde se ha unido a la gira de conciertos de Jeff Beck, demostrando una vez más que su pasión por la música se une a la que siente por el cine. De momento no tiene proyectos previstos en la gran pantalla, aunque el controvertido proceso ha tenido otros efectos en su profesión. Las ventas del perfume que promociona Sauvage, de Dior, han aumentado considerablemente por ejemplo. Amber Heard enfrenta también las consecuencias del veredicto, aunque de una manera más privada pues no ha reaparecido en público (se ha informado de que se habría refugiado en su casa en el desierto de California). Se ha conocido estos días que varias iniciativas puestas en marcha por la plataforma GoFundMe para recaudar fondos para ella se han cerrado, dado que parecían fraudulentas. La atención que ha recibido este proceso ha sido máxima, produciéndose un juicio paralelo entre los seguidores de la expareja, que se han enfrentado por su apoyo a uno u otro artista.