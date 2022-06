La hermana de Amber Heard que declaró en el juicio con Johnny Depp se pronuncia sobre el veredicto

Las reacciones al veredicto del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard no dejan de sucederse. La última llega de la mano de Whitney Henriquez, quien ha vivido todo el proceso legal en primera persona puesto que, además de ser hermana de la intérprete, también testificó en contra del que fue su cuñado en el tribunal de Fairfax, en el estado de Virginia. Tras saber que el jurado popular ha fallado a favor del protagonista de Piratas del Caribe, le ha recordado a Amber que la apoyo dde manera incondicional y le ha demostrado lo orgullosa que está de ella. "Sigo estando contigo, hermanita. Ayer, hoy y mañana siempre estaré orgulloso de ti", comienza a decir el texto que ha publicado en uno de sus perfiles públicos.

Whitney, que es madre de dos hijos y comparte su vida con Gavin Henriquez, ha aplaudido a la protagonista de Aquaman por haberse "defendido, por testificar tanto aquí en Virginia como en el Reino Unido y por ser la voz de tantos que no pueden hablar de las cosas que ocurren a puerta cerrada". La hermana pequeña de Amber ha indicado que las dos sabían que "iba a ser una batalla difícil y que las cartas estaban en nuestra contra, pero has hablado a pesar de todo". Ha explicado que se siente "orgullosa" de poder defender el testimonio de la intérprete ante la juez Penney Azcarate "y lo haría un millón de veces más porque sé lo que vi y porque la verdad está siempre de tu lado".

La hermana de Amber Heard lamenta que la versión de la intérprete "no se haya reflejado en la decisión tomada por este jurado, pero nunca me rendiré contigo, y tampoco lo hará nadie que esté a tu lado". Cabe recordar que no hay culpable ni inocente puesto que es un proceso civil, pero el jurado ha fallado a favor de Depp al considerar que ha probado todos los elementos de difamación. Su exmujer tendrá que pagarle 15 millones de dólares (14 millones de euros) por los daños, aunque la abogada de la intérprete ya ha avanzado que su defendida no puede hacer frente al pago por lo que seguramente apelará el veredicto. El intérprete, por su parte, también deberá indemnizarla con dos millones (1,8 millones de euros) por difamarla a través de su abogado.

Sus palabras en la corte

Para Amber, su hermana es además su mejor amiga y su cómplice según explicaba en The Hollywood Reporter. En una de las jornadas de juicio (duró seis semanas y fue retransmitido en directo) Whitney explicó que vivió con el matrimonio durante algunas épocas en el transcurso de la relación y que ejerció como una especie de consejera matrimonial con ellos. Además, relató los detalles de un incidente en 2015 asegurando que vio cómo Depp se ponía violento y las golpeaba en una discusión en la que ella trató de mediar. Se refirió además a la influencia que tenían las adicciones en el artista. En el juicio que se celebró en Londres en 2020 (Johnny Depp se querelló contra The Sun por llamarle maltratador en un artículo), Whitney testificó lo mismo sobre este episodio.