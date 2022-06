El inusual posado de Rafa Nadal y Mery Perelló juntos con la copa del campeón

Como manda la tradición y el protocolo, Rafa Nadal se ha hecho este lunes por la mañana la habitual sesión de fotos en París convertido en flamante campeón de Roland Garros. Por decimocuarta vez a lo largo de su inigualable carrera, el tenista balear ha sido el objetivo de las cámaras en la capital francesa y se mostraba radiante con su última Copa de los Mosqueteros. El escenario elegido para las instantáneas era el emblemático puente de Alejandro III que cruza el río Sena, y ahí ha sido donde nuestro campeón se inmortalizaba subido a la barandilla con su trofeo en brazos. Al fondo de la imagen, se divisaba la Torre Eiffel para completar una memorable estampa que tantas veces se ha repetido y nunca nos cansamos de ver. Vestido con camiseta polo de color blanco, zapatillas de deporte a juego y pantalón vaquero azul, el mallorquín ha querido vivir esta jornada de resaca victoriosa junto a la mujer con la que comparte su vida: Mery Perelló.

El matrimonio posaba hoy ante los reporteros gráficos, algo verdaderamente inusual ya que no suele suceder ni mucho menos cuando Rafa gana el Grand Slam parisino. El mejor deportista español de todos los tiempos se ha mostrado muy cariñoso con su esposa, a la que agarraba por encima del hombro cuando los flashes los apuntaban. Ella, como es lógico, lucía una enorme sonrisa de felicidad en el rostro mientras se protegía de los rayos de sol con unas gafas oscuras, al tiempo que sostenía la preciosa copa plateada. El triunfo del manacorí también lo es de su pareja, quien lo anima y apoya de forma incondicional en cada torneo desde hace casi veinte años. Por eso, un pedacito de ese trofeo pertenece sin duda a Mery Perelló, como bien sabe y ha reconocido en infinidad de ocasiones su propio esposo. Sin olvidarnos por supuesto de la importancia que tiene la familia del tenista en sus triunfos: su madre Ana María Parera, su padre Sebastián Nadal y su hermana Maribel.

Rafa Nadal y Mery Perelló se casaron el 19 de octubre de 2019 en una romántica boda celebrada Sa Fortalesa, el impresionante castillo del siglo XVII situado en la localidad mallorquina de Pollença. Después de quince años juntos, la pareja aseguraba que no habían necesitado hacer la clásica pedida de mano y simplemente se pusieron de acuerdo para dar este paso. Por ahora no tienen descendencia, pero su intención es la de convertirse en padres algún día. En 2018, el tenista mallorquín contaba en una entrevista para ¡HOLA! sus planes al respecto: "Me encantan los niños", nos decía or entonces. Además, sobre cómo veía el futuro de sus vástagos, expresaba con sinceridad que "me gustaría que mis hijos hicieran lo que les gustara. No tengo ninguna intención de forzarles o obligarles a seguir mis pasos en ningún sentido", apostillaba.

