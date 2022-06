Los últimos looks de la esposa de Rafa Nadal, Mery Perelló, que avivan los rumores de embarazo

Rafa Nadal celebra en familia su último hito en el tenis mundial. La leyenda del tenis logró el decimocuarto Roland Garros de su carrera y a su lado estaba su esposa Mery Perelló, su gran apoyo dentro y fuera de las pistas, para abrazar y felicitar al campeón. Este trofeo parisino es sin duda el mejor regalo para su mujer, su compañera de vida, con quien protagonizó una de las imágenes más románticas e idílicas tras el torneo al levantar por primera vez juntos la Copa de los Mosqueteros.

Durante una larga e intensa temporada en la que el tenista ha sabido sobrellevar su grave lesión y ha logrado muchísimos más triunfos que sinsabores, la esposa de Rafa ha vivido con pasión cada una de las victorias logradas y ha acompañado al deportista en cada uno de sus partidos. Bien es cierto que a raíz de sus últimas apariciones públicas han surgido algunas especulaciones no solo entre sus seguidores, sino también en los medios de comunicación. A los comentarios en torno a una posible retirada del tenista, se han unido los de un posible embarazo de Mery Perelló.

Los últimos looks que ha lucido la mujer de Rafa Nadal han avivado los rumores de embarazo. Desde hace semanas todas las miradas están puestas en Mery Perelló, que de un tiempo a esta parte luce ropa más holgada, como el vestido amplio de corte lencero que lució en las gradas del Roland Garros, las chaquetas y jerseys anchos que llevado a largo del torneo o la camisa cubierta por un chaleco que escogió para su última cita. Un cambio de estilo que ha levantado ciertas sospechas y hecho pensar que la pareja podrían convertirse en padres en un futuro próximo.

La pareja, fiel a su discreción, guarda silencio ante los rumores, aunque nunca han ocultado su deseo de ser padres. "Si vienen niños, habrá un cambio. Es algo que probablemente sucederá en el futuro, porque ambos lo queremos", declaró el tenista mallorquín en CNN a principios de 2021, un año después de su boda celebrada en octubre de 2019 en Mallorca. Unas declaraciones que vienen a corroborar lo expresado en la revista ¡HOLA!. "Me encantan los niños", aseguraba en 2018 y expresaba con sinceridad que no tenía intención de que sus hijos siguieran sus pasos: "Me gustaría que mis hijos o hijas hicieran lo que les gustara. No tengo ninguna intención de forzarles o obligarles a seguir mis pasos en ningún sentido". Además, recordemos la conversación mantenida entre Nadal y Andy Murray sobre la paternidad. El tenista manacorí le preguntó lo que significa tener hijos y este le respondió: "Me despiertan a las seis de la mañana", a lo que Nadal respondió: "Espero estar en tu situación dentro de no mucho tiempo".