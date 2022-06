Mery Perelló vibra con el 14ª título de Rafa Nadal en Roland Garros

Los que se citaban este domingo en la pista central de Rolanda Garros sabian bien que no siempre se tiene la opotunidad de ver de cerca a una leyenda viva del deporte mundial. Rafa Nadal es el hombre en el que estaban puestas todas las miradas, no en vano luchaba por seguir haciendo historia en el tenis y volver a dejar con la boca abierta a todo aquel que disfruta con su juego. Sus más allegados, los que han estado apoyándole durante este y todos los torneos anteriores, veían como nuestro héroe volvía a lograrlo. 14 veces campeón del Grand Slam parisino, que se dice pronto, una gesta nunca antes vista y que hace llenar de orgullo a los que le rodean. Su mujer, Mery Perreló, sufría cada punto y respiraba aliviada cada vez que su marido ganaba un set a su rival. Maribel Nadal, hermana del protagonista, también lo vivía con pasión al lado de su cuñada y del equipo de profesionales que trabaja con el jugador.

Como era de esperar en esta jornada tan señalada, las gradas del recinto galo estaban llenas hasta la bandera y entre los asistentes veíamos a nombres ilustres y grandes estrellas. El rey Felipe era uno de ellos, sentado en el palco de honor junto a los príncipes Haakon y Mete Marit, quienes habían acudido a la capital francesa para animar a su compatriota, el noruego Casper Ruud. Para añadir aún más nivel y glamur si cabe al evento, al partido definitivo por el título acudían nombres tan consagrados del universo Hollywood como el veterano actor Michael Douglas; la actriz Demi Moore junto a su nueva pareja, el reputado chef suizo Daniel Humm, con el que no ha escatimado en besos y gestos de cariño durante todo el choque; así como veíamos al británico Hugh Grant charlando con la estadounidense Sienna Miller, esta última acompañada por su novio Oli Green.

Otro aliciente añadido a la gran final que hoy se disputaba en París es que tal vez sea, ojalá que no, la última vez que Nadal pise Roland Garros. Así lo dejaba caer el propio tenista esta semana, cuando aseguraba que "he pasado un proceso complicado con mi pie y no sé qué pasará con mi carrera", decía sobte la lesión crónica e incurable que sufre en el tobillo. Sea como fuere, el deportista tiene claro que no solo quiere cuidar al máximo su salud sino también vivir nuevas etapas a nivel personal, entre ellas el convertirse en padre. Así lo confesaba a ¡HOLA! en 2018 cuando reconocía que "me encantan los niños", afirmaba. Además, sobre cómo veía el futuro de sus vástagos, expresaba que "me gustaría que mis hijos o hijas hicieran lo que les gustara. No tengo ninguna intención de forzarles o obligarles a seguir mis pasos en ningún sentido", apostillaba. Rafa y Mery se casaron el 19 de octubre de 2019 después de quince años juntos, y nunca han escondido sus deseos de crear descendencia. "Es algo que probablemente pase en el futuro porque los dos lo queremos", contaba el tenista en 2021 a la CNN.

