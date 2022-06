El afectuoso encuentro del rey Felipe con los príncipes Haakon y Mette Marit en la final de Roland Garros

Don Felipe ha protagonizado este domingo un afectuoso encuentro con los príncipes Haakon y Mette Marit durante la final de Rolanda Garros que se disputaba en París. El monarca español y los príncipes nórdicos se han sentado juntos en el palco de autoridades de la pista central Philippe Chatrier, donde presenciaban el partido por el título que enfrentaba a Rafa Nadal contra el noruego Casper Ruud. Tanto el soberano como los royals del país escandinavo han vivido con gran intensidad el duelo entre sus respectivos compatriotas, choque que ha supesto la 14ª Copa de los Mosqueteros para el tenista balear tras imponerse de forma contundente a su rival en tres sets (6.-3, 6.3 y 6-0). El jefe de Estado ha viajado este fin de semana a la capital francesa para apoyar a nuestro campeón, como ya hiciera en anteriores ocasiones cuando el deportista mallorquín se jugaba conquistar el que es el torneo sobre tierra batida más prestigioso del mundo.

La empatía y el compañerismo de Rafa Nadal tras la lesión de Alexander Zverev

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Nada más verse, el Rey saludaba de forma cariñosa al heredero al trono noruego y a su esposa, estrechando sus manos y dándose un abrazo con una sonrisa en el rostro antes de tomar asiento. Al lado de don Felipe se encontraba también Miquel Iceta, el ministro de Cultura y Deporte que tampoco quería perderse la gran cita en representación del gobierno español. En un día de cielos claros y agradables temperaturas en París, el soberano español lucía traje de chaqueta y corbata junto a las gafas de sol para no perderse ni un detalle del partido. Durante el mismo, le veíamos aplaudir, departir y compartir valoraciones con Haakon de Noruega, ambos muy pendientes de lo que ocurría sobre la cancha. A sus 36 años recién cumplidos, Rafa Nadal sigue agrandando su leyenda en el Grand Slam francés, mientras que Casper Ruud buscaba dar la sorpresa frente a su ídolo aunque no ha podido ser. Cabe recordar que el jugador nacido en Oslo se formó en la Academia para jóvenes valores que el tenista manacorí tiene en Mallorca.

Así vivió Mery Perelló el triunfo de su marido Rafa Nadal ante Novak Djokovic

VER GALERÍA

VER GALERÍA

A la conclusión de la final, un emocionado y pletórico Nadal se acercaba hasta la grada para recibir el cariño y la felicitación de don Felipe, escena que hemos visto en infinidad de ocasiones por la inacacable lista de títulos que ha logrado el mayor héroe del deporte español. El tenista, a quien le caracteriza su elegancia y saber estar, también ha tenido un amable gesto de saludo con Haakon y Mete Marit, quienes no podían festejar el triunfo que hubieran querido pero apreciaban lógicamente la última gesta de nuestro campeón. El Rey ha visto in situ una vez como Rafa levantaba y besaba el condiciado trofeo ante la ovación de un público que abarrotaba la pista, toda una hazaña para la que ya hace tiempo se agotaron los calificativos. El monarca ha podido sentir el orgullo español por partida doble en tan solo una semana y en la misma ciudad, ya que el pasado 28 de mayo también estuvo en París para presenciar como el Real Madrid se hacía con su 14ª Copa de Europa.

Nadal cumple 36 años pendiente de tomar la decisión más trascendental de su carrera

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Nadal cumple 36 años sobre la tierra de París pendiente de tomar la decisión más trascendente de su carrera