Mery Perelló, con los nervios a flor de piel en el ¿último Roland Garros de Rafa Nadal?

Rafa Nadal lleva prácticamente dos décadas en la élite mundial del tenis y, pese a ello, la pasión con la que vive cada partido sigue siendo igual a la del primer día. Un ímpetu fuera de lo común que contagia a los que le siguen fuera de la cancha y, sobre todo, a la gente de su círculo más cercano. Su mujer Mery Perelló no ha perdido ni un ápìce de la intensidad con la que vive los partidos de su marido, siempre mostrándose como su gran admiradora, apoyo y talismán. Así lo podíamos comprobar este domingo en Roland Garros, durante el choque de octavos de final que enfrentaba al manacorí con el canadiense Félix Auger-Aliassime. Durante el vibrante encuentro, nuestra protagonista se llevaba las manos a la cara cuando la tensión de los raquetazos era palpable. Se tapaba la boca con las manos y ponía cara de asombro o de preocupación, ponía los brazos sobre su cabeza, se tocaba la montura de las gafas de sol, festejaba con los puños cerrados los puntos victoriosos... todo un ejemplo de lo complicado que era estarse quieta en esos momentos ante lo que estaba ocurriendo.

Con ella en la grada, como tantas otras veces, se sentaba su familia política para animar todos juntos al trece veces campeón del Grand Slam parisino. Veíamos en la imponente pista central Philippe Chatrier a los incondicionales de Rafa como son su hermana Maribel, a su padre Sebastián y a su madre Ana María Parera. El cruce tenía su miga y una connotación muy especial, pues el rival del mallorquín no era otro que el joven de 21 años al que actualmente entrena Toni Nadal, tío del jugador español y durante largos años su mentor. La batalla entre el actual número 5 y el 9 del ranking ATP fue todo lo dura y épìca que se preveía, alargándose hasta los cinco sets (3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3) y las más de cuatro horas de duración. A la conclusión del choque, el hombre que más veces ha levantado a Copa de los Mosqueteros sorprendía con unas declaraciones donde dejaba caer que, tal vez, esta podría ser su despedida definitiva del torneo sobre tierra batida más prestigioso del planeta.

Al hablar de su próximo y temible duelo contra el serbio Novak Djokobvic en cuartos, aseguraba Rafa que "puede ser mi último partido aquí" si cae derrotado. Reconocía con mucha serenidad que "he pasado un proceso complicado con mi pie y no sé qué pasará con mi carrera", comentaba en referencia a la lesión crónica degenerativa que sufre llamada síndrome de Müller-Weiss y que, infelizmente, podría adelantar los plazos de su retirada. "Intento disfrutar y mantener el sueño de llegar a las ultimas rondas", apostillaba la leyenda del tenis mundial. "Esta es mi situación y la acepto... Lo que voy a hacer es luchar y no me puedo quejar", ha expresado. "Hace dos semanas y media, a pesar de que tenía esperanzas, no sabía si iba a jugar aquí", sentenciaba con unas palabras a partir de las cuales surgía el gran interrogante: ¿Está pensando Nadal en su adiós? Solo el tiempo lo dirá, pero mientras no llegue ese momento que, evidentemente, es ley de vida, el indiscutible rey de la arcilla continuará seguro asombrando al mundo entero.

