Amber Heard rompe su silencio y culpa a las redes sociales del veredicto

Ha sido, sin duda, el juicio más comentado de los últimos años, pero cuando parecía que todo había acabado después del veredicto del jurado hace 10 días, Amber Heard ha ofrecido su primera entrevista. La actriz de 36 años ha hablado con Savannah Guthrie, periodista del programa televisivo estadounidense Today show, en una conversación que se emitirá a partir del martes en tres ediciones y que se grabó el pasado jueves. Sin duda, sus declaraciones no pasan desapercibidas porque, en su opinión, el resultado de su último enfrentamiento legal fue "injusto", porque considera que el jurado popular se basó en la representación imparcial de las redes sociales.

"Incluso alguien que piense que me merezco todo este odio y antipatía, incluso aunque crea que miento, no podría mirarme a los ojos y decirme que ha habido una representación justa en redes sociales. No puedes decirme que esto ha sido justo", ha asegurado Amber ante Savannah Guthrie, que una semana antes había entrevistado al equipo legal de Johnny Depp y cuyo esposo es abogado y ha trabajado como consultor para los letrados del actor. Sin embargo, la actriz dice que no culpa a los miembros del jurado, porque considera que su exmarido es un "personaje querido" y la gente "cree que le conoce". "Es un fantástico actor", ha compartido con la voz entrecortada, alegando que los testigos del protagonista de Sweeney Todd eran "empleados pagados" del intérprete y, al final del juicio, "personas aleatorias".

El jurado escuchó hasta 38 testigos por parte de Johnny Depp y otros 24 por parte de Amber Heard. Además, también oyeron los testimonios de ambos actores y pudieron ver docenas de mensajes, fotos, vídeos, informes médicos y hasta páginas de su diario, que escribían ambos de su puño y letra. Pero la protagonista de Aquaman se refiere a que el hashtag que defendía a su exmarido tenía más de 20.000 millones de reproducciones en Tik Tok, donde se pudo seguir el juicio en directo, mientras que el que la apoyaba a ella tenía 90 millones. "La decepción que siento hoy va más allá de las palabras. Tengo el corazón roto porque la montaña de pruebas aún no fue suficiente para enfrentarse al desproporcionado poder, influencia y poder de persuasión de mi exmarido", ha añadido la intérprete.

Johnny Depp fue considerado el ganador del juicio que se desarrolló durante tres semanas en Virginia (Estados Unidos) después de que el jurado confirmara que Amber Heard le había difamado con la publicación de una carta abierta en la que se definía a sí misma como víctima de la violencia de género sin nombrar a su exmarido. Fue condenada a pagar 14 millones de de euros, pero el veredicto también considera que la propia actriz sufrió lo mismo por parte de los abogados de su exmarido, así que también deben abonar, aunque en su caso son solo 1,8 millones.

Los abogados de Amber Heard han asegurado que su cliente no tiene cómo pagar esta cantidad y que recurrirá el veredicto, aunque eso no significa que no tenga que entregar el dinero. Mientras la actriz hace su primera aparición pública en esta entrevista, Johnny Depp ha sido visto en varias ocasiones en Londres, donde recibió el resultado del juicio y donde ha disfrutado de conciertos, cenas de más de 50.000 euros y baños de multitudes.