Nuevo capítulo en el juicio de Amber Heard y Johnny Depp: estas son las opciones de la actriz tras recurrir la sentencia

Un proceso que parece no tener fin. El juicio por difamación que enfrentó a Johnny Depp y Amber Heard encara un nuevo capítulo después de la falta de acuerdo entre las partes para ejecutar el pago de los 10 millones de euros que le impusieron a la protagonista de Aquaman como sentencia. A través de su equipo legal ya había avisado de que no disponía de esa cantidad de dinero y, aunque no se sabía si el actor estaría dispuesto a rebajar la cifra o establecer un sistema de pago, parece que las negociaciones no han llegado a buen puerto. No se conocen los detalles de lo que se habló entre los abogados, pero sí el próximo paso tras esta falta de acuerdo. El juez ha ratificado la sentencia impuesta por el jurado por lo que la intérprete, que tendrá que depositar como fianza la cantidad antes citada, ha decidido presentar la apelación que se prevé larga y complicada.

"No se pide un indulto si se es inocente y no se rechaza la apelación si se sabe que se tiene razón”, aseguraron con contundencia los abogados de la actriz. Algunos expertos legales han manifestado ahora su opinión, detallando las opciones que tiene la actriz ahora. Tal y como ha señalado un letrado (de apellido Weber), los argumentos de la apelación se centrarían en las cuestiones que Heard considera que no se hicieron bien de parte de la jueza. "Por eso hacer objeciones y protestas durante el proceso es tan importante para luego preservar estas cuestiones para la apelación" comenta. Explica que si se tienen en cuenta las declaraciones de Elaine Bredehoft, abogada de Amber, insistirán en las pruebas. "Se centrarán en las pruebas que fueron suprimidas durante el juicio, como informes médicos" y quizá discutan algunas de las que se permitieron al equipo legal de Depp, explica. Comenta además que podrían hacer referencia también al caso que les enfrentó en el Reino Unido, donde un juez encontró evidencias de abuso de parte del protagonista de Piratas del Caribe. Otra de sus opciones pasa por cuestionar el procedimiento utilizado por el jurado.

En declaraciones a la BBC, la abogada Lisa Bloom ponía de manifiesto la supuesta contradición que se puede encontrar en el veredicto. "¿Cómo puede ser que Amber Heard fuera difamada cuando los abogados de Johnny Depp dijeron que sus alegaciones eran falsas, y que Johnny Depp fuera difamado cuando ella se proclamó como víctima de violencia doméstica? Considero que es inconsistente y no puedes tener un veredicto inconsistente". Otros letrados apuntan a que se podría hacer referencia a las influencias que recibieron del exterior los miembros del jurado, pues no estuvieron aislados durante el proceso. Recordemos que durante las seis semanas en las que se desarrolló el proceso el caso acaparó cientos de titulares y publicaciones en todo el mundo. Las redes sociales se convirtieron en escenario de un agrio debate que marcó el juicio paralelo que llevó a cabo la opinión pública.

¿Contará su historia en un libro?

Se ha informado además de que Amber Heard estaría pensando en escribir un libro pues consideraría que no tiene ya nada que perder. Si llevara a cabo este proyecto, se colocaría en el centro de un nuevo conflicto, pues, según se ha señalado, el equipo legal de Johnny Depp está muy pendiente de los comentarios que hace la artista. Por el momento ella mantiene un perfil discreto, refugiándose inicialmente en su residencia del desierto de California para viajar luego a Nueva York donde se reunió con su hermana Whitney. Tampoco ha hecho referencia al caso en sus perfiles, en los que no aparece desde el pasado 1 de junio cuando se leyó el veredicto.

Por el contrario, Johnny Depp ha generado más expectación tras unirse a la gira europea de Jeff Beck, con el que se está dando un auténtico baño de masas. Los fans están tan pendientes de sus pasos (se pudo comprobar cuando abrió su

primera cuenta en Tik Tok y acumuló más de 7 millones de seguidores en apenas unas horas) que el actor ha querido advertirles de que están proliferando muchos perfiles falsos con su nombre. También él se ha mantenido en silencio

ante estas nuevas informaciones que resucitan el mediático y polémico caso contra su ex.