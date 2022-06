¿Por qué se vuelven a reunir los abogados de Johnny Depp y Amber Heard si el juicio ya terminó?

El 1 de junio se pronunció el jurado en el caso de Johnny Depp y Amber Heard después de seis semanas de proceso, la sentencia quedó fijada, las reacciones de los actores se escucharon… Con todo ello el mediático juicio llegaba a su fin. ¿O no? Lo cierto es que precisamente esta semana está fijada una reunión entre los abogados de los dos actores, un encuentro en el que no está previsto que estén los artistas, que han continuado con sus vidas tras el revuelo que ha generado este caso en Estados Unidos. El motivo de esta nueva reunión no es otro que intentar alcanzar un entendimiento entre las partes antes de que finalice el plazo dado por la jueza que presidió el caso. En esta reunión se discutiría cómo satisfacer la cantidad que les impuso el jurado, que en el caso de Amber asciende a unos 10 millones de euros.

La abogada de la protagonista de Aquaman explicó hace unos días que su clienta no puede hacer frente a la deuda, por lo que pensaban recurrir. Cuando conoció la decisión del jurado, Depp reconoció que estaba contento, pero que no se había embarcado en esta demanda por una cuestión de dinero, sino de honor. En alguna ocasión ya había comentado que lo que quería era limpiar su imagen y no obtener una ganancia monetaria. Se especuló así con la posibilidad de que podría perdonar la deuda a su exmujer o quizá rebajarla, algo que quién sabe si ocurrirá en esta reunión de sus abogados. En su caso, él también tiene que pagar a su exmujer casi dos millones de euros. En el caso de que no alcancen un punto común, la expareja tendrá que satisfacer las cantidades impuestas de manera íntegra.

Un juicio paralelo en redes

Miles de comentarios han dado la vuelta al mundo sobre este proceso, que se ha convertido en uno de los más polémicos y mediáticos de la meca del cine. El agrio enfrentamiento que se vivió en la sala y los durísimos testimonios que se escucharon se convirtieron en objeto de debate en el universo virtual, donde se vivió un auténtico juicio paralelo. Fue precisamente eso lo que influyó, según Amber Heard, en el veredicto, tras el que se manifestó bastante disgustada. La actriz ha mantenido un perfil discreto desde que terminó el proceso, refugiándose en su casa del desierto de California primero y luego en Nueva York, donde se la ha visto en compañía de su hermana Whitney.

Todo lo contrario a lo que ha hecho su ex, que se ha dado un auténtico baño de masas en Europa. El actor se ha unido a la gira de Jeff Beck y no deja de ser perseguido por los fans, que le aclaman en cada concierto. Dado que no tiene proyectos cinematográficos en el horizonte (Disney sin embargo sí ha vuelto a utilizar su imagen caracterizado como Jack Sparrow en la saga Piratas del Caribe) la música parece ser el camino elegido para su futuro: acaba de anunciar que saldrá de gira en el verano de 2023 con su grupo Hollywood Vampires, que inicialmente tocará en Alemania y Luxemburgo. Dispuestos a recuperar sus carreras, los actores se enfrentan ahora al reto de dejar atrás el controvertido proceso que tantos ríos de tinta ha hecho correr en todo el mundo.