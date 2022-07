El polémico juicio de Johnny Depp y Amber Heard podría repetirse

Ha sido uno de los juicios más mediáticos, polémicos y controvertidos de los últimos años, pero parece que nunca llega el momento de ponerle un punto y aparte. Johnny Depp y Amber Heard podrían tener que encontrarse de nuevo ante el juez, reanudando así un proceso que ha puesto en el punto de mira internacional la tóxica relación de los dos actores. El veredicto favorable a Depp por el que su exmujer tiene que pagarle 10 millones de euros no ha supuesto el final de este agrio enfrentamiento, pues la falta de liquidez de la protagonista de Aquaman la ha llevado a recurrir la sentencia. En la moción presentada por sus abogados se apuntan dos opciones: que se anule la sentencia o que se repita el juicio, lo que volvería a provocar el encuentro entre ambos y replicaría el complicado proceso que acaparó cientos de titulares y especulaciones en todo el mundo.

¿Volverá Johnny Depp a 'Piratas del Caribe' para ser Jack Sparrow? Su representante lo aclara

La abogada de Johnny Depp, Camille Vásquez, implicada en el rescate urgente a un pasajero en pleno vuelo

VER GALERÍA

Los abogados de Heard detallan que el veredicto no sería válido por la votación de uno de los miembros del jurado. Según informa Radar Oline, en el documento explican que esta persona tendría que haber sido vetada porque hay un problema con su identificación. Se conmina a investigar a dicho miembro del jurado al considerar que hay discrepancias entre la edad de nacimiento y su identificación oficial. Parece que esta persona tenía marcada como fecha de nacimiento el año 1945, lo que "no concuerda con su edad real", como dice la moción. Algunos medios han informado de que el año correcto es 1970, un fallo que podría ayudar a la actriz a que se le conceda la opción de celebrar un nuevo juicio.

No se sabe cómo sentará esta noticia a Depp que, pese a sus intentos de pasar página y retomar su actividad profesional (en los escenarios junto al cantante Jeff Beck), sigue siendo protagonista. Ya sea por la apasionada persecución a la que le someten los fans (ha tenido que advertir de que están proliferando perfiles falsos en el universo virtual) o las reclamaciones monetarias de las que es objeto. En este sentido, a Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) ha condenado al intérprete a pagar 38.000 dólares (más de 36.000 euros) en concepto de honorarios para los abogados que se han encargado de recopilar los distintos documentos que ha usado como pruebas contra su exmujer en el caso de difamación. La publicación Newsweek, que fue la encargada de informar de esta reclamación, también ha recogido las palabras de Jessica Meyers, una de las abogadas del protagonista de Piratas del Caribe, que ha anunciado que su cliente luchará para revocar esta sentencia, puesto que consideran la cantidad compensatoria como algo exorbitante e irrazonable.

Loading the player...

El veredicto del juicio de Johnny Depp y Amber Heard

Las cuestiones legales que nada tienen que ver con el caso de difamación persiguen igualmente a Amber Heard pues, según ET Online, se ha reabierto una investigación en Australia en su contra. Los hechos se remontan al año 2015, cuando la artista visitó a Johnny Depp en un rodaje en el país en compañía de sus dos perros sin aportar los papeles que el país pide para la entrada de los animales domésticos. La actriz no se ha pronunciado por el momento al respecto del recurso que ha interpuesto en el juicio contra Depp, manteniéndose en un discreto segundo plano ante el aluvión de informaciones que no dejan de apuntarla en estos momentos. Junto a su hermana Whitney se la ha visto en Nueva York, cenando en un restaurante y en una tienda de ropa de segunda mano, lo que ha desatado los comentarios acerca de su situación financiera, que podría ser más difícil de lo que se ha dicho.