¿Volverá Johnny Depp a 'Piratas del Caribe' para ser Jack Sparrow? Su representante lo aclara

Resulta difícil imaginar a Jack Sparrow en la piel de otro actor que no sea Johhny Depp. El personaje más carismático de Piratas del Caribe está tan asociado a su intérprete después de cinco películas, que cualquier otra opción que se plantee no termina de convencer a sus miles de fans por todo el mundo. Mientras Disney sigue preparando la sexta parte de la taquillera saga que tantas alegrías ha dado a la compañía, el guion que parecía escrito en un principio ha cambiado sustancialmente. ¿Volverá a ser todo como antes? Es la pregunta que muchos se hacen después de los últimos acontecimientos. Hasta hace bien poco, el protagonista de la exitosa franquicia había sido completamente descartado para retomar su rol más popular, debido a los aireados escándalos que afectan a su vida personal. Ahora, tras ganar el juicio por difamación a su ex Amber Heard, el panorama podría ser bien distinto.

Una cena a todo lujo, conciertos, baños de multitudes... la nueva vida de Johnny Depp tras el juicio contra Amber Heard

VER GALERÍA

Tanto es así que hay quien asegura que el gigante del entretenimiento se habría puesto de nuevo en contacto con la estrella de Hollywood, para ofrecerle un suculento contrato que superaría la cifra de los trescientos millones de dólares (casi 285 millones de euros), según publicó PopTopic. Disney querría a Johnny Depp de vuelta en Piratas del Caribe, una vez este ha lavado su imagen, y estaría dispuesto a poner todo el dinero que haga falta para conseguirlo. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Si ya de por sí la cantidad que se manejaba suena cuanto menos desorbitada, un representante del actor ha salido al paso para negar tal oferta. "Se lo han inventado", aseveraba en declaraciones a NBC News al respecto de estas informaciones. Unas palabras que en cierta manera coinciden con lo que ya adelantó recientemente el productor de los cinco largometrajes que conforman la saga, Jerry Bruckheimer.

Amber Heard confiesa que sigue amando a Johnny Depp a pesar del dolor

VER GALERÍA

"De momento, no... aunque el futuro nunca está escrito", dijo el que es uno de los gurús del cine comercial estadounidense sobre un posible regreso del protagonista, negando que pensaran en él pero sin cerrarle la puerta definitivamente. Cabe recordar que, durante el juicio contra Amber Heard, el abogado de la actriz preguntó al intérprete si estaría dispuesto a retomar su personaje de Jack Sparrow en la gran pantalla. "El hecho es, señor Depp, que si Disney le ofreciera 300 millones de dólares, ¿nada en este mundo le haría volver a trabajar con ellos en Piratas del Caribe? ¿Correcto?", le planteó Ben Rottenborn. "Eso es cierto", respondió el aludido. Precisamente, la estrella denunció en su día que la compañía le había apartado de la sexta entrega de forma injusta, tras las acusaciones veladas que lanzó su ex contra él sobre violencia en el hogar. Este fue el motivo por el que el actor demandó a la que fue su pareja, reclamándole una indemnización por daños y perjuicios que al final logró en buena medida.

Lo último de Amber Heard y Johnny Depp: estas son las opciones de la actriz tras recurrir la sentencia