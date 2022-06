Una cena a todo lujo, conciertos, baños de multitudes... la nueva vida de Johnny Depp tras el juicio contra Amber heard

Los nombres de Johnny Depp y Amber Heard llevan meses asociados a su mediático juicio público en el que le Juez trataba de dilucidar si la actriz había difamado a su exmarido al asegurar en un artículo del Washington Post que había sido víctima de violencia de género. El protagonista de Piratas del Caribe sostenía que dichas acusaciones afectaban negativamente a su carrera y la sentencia falló favorable al actor, que aunque también deberá indemnizar a su ex, esta ha sido condenada a pagarle mucho más: 14 millones de de euros frente al 1,8 que tiene que abonarle él. Ahora, Depp no parece dispuesto a mantener un perfil bajo y tampoco parece que le falten los proyectos, no solo en el cine, sino también en la música, y como toda estrella del rock, no está exento de excentricidades.

Al poco de conocer el fallo del jurado, Johnny Depp reaparecía pletórico saludando a los fans mientras le rodeaba su equipo de seguridad. No fue el único baño de masas que se dío, ya que solo dos días después se subió al escenario en la localidad británica de Gateshead junto al guitarrista Jeff Beck con el que ha iniciado una gira en Reino Unido. Con el público a su favor y exultante, el actor volvió a entregarse a sus fans al finalizar entre autógrafos y vítores.

Después de otro de los conciertos, en esta ocasión en Birmingham, la celebración continuó a lo grande.El actor cerró para su grupo el restaurante indio Varanasi, uno de los más prestigiosos de la ciudad. Allí, disfrutó de suculentas recetas junto a Jeff Beck y otras veinte personas a quienes invitó a esta reunión, cuya factura ascendió a 58.000 euros (es la recaudación que hace el local en una jornada). Mohammed Hussain, director de operaciones de Varanasi, confesó a MailOnline que recibieron una llamada avisándoles de que el artista, de 59 años, quería ir a su restaurante. "Me sorprendió y al principio pensé que podría ser una broma. Pero luego llegó su equipo de seguridad, inspeccionaron el restaurante y les permitimos quedarse con todo el lugar porque nos preocupaba que otros comensales pudieran molestarlo".

Johnny Depp está pletórico y no se esconde. Además sus nuevos proyectos en el mundo de la música, parece que Hollywood le sonríe de nuevo e incluso podría retomar uno de sus papeles estrella: el del icónico Jack Sparrow en Piratas del Caribe. Según ha contado un directivo de Disney a la revista People, es "factible" que vuelva a meterse en la piel del capitán, aunque no ha sido confirmado oficialmente. Mientras tanto, lo que sí es seguro es que aparecerá en la pequeña pantalla el próximo 22 de julio cuando se estrenará la docuserie Boston George, que narra la historia del narcotraficante George Jacob Jung.

Todo esto después de aumentar su presencia en el mundo digital ya que una de las primeras decisiones que tomó tras conocer la sentencia fue abrirse una cuenta de TikTok que no tardó en hacerse con más de siete millones de seguidores y que estrenó con un mensaje de agradecimiento a sus fans en el que hablaba de "seguir adelante". A todos mis seguidores más preciados, leales e inquebrantables. Hemos estado juntos en todas partes, hemos visto todo juntos. Hemos caminado juntos por el mismo camino. Hicimos lo correcto juntos.Y ahora, todos avanzaremos juntos", comienza. "Sois, como siempre, mis jefes y, una vez más, no tengo forma de daros las gracias, más que diciendo gracias. Así que, gracias. Mi amor y respeto", ha dicho el ganador de un Globo de Oro, un César y el premio Donostia.

Mientras Depp habla de seguir adelante, Amber Heard, profundamente decepcionada con el fallo, no ha dejado pasar este último mensaje sin responder a su ex. Lo hizo a través de un comunicado a People en el que sostiene que a la vez que el intérprete dice que está avanzando "los derechos de las mujeres están retrocediendo" y considera que "el mensaje del veredicto para las víctimas de violencia doméstica es que tengan miedo de ponerse en pie, levantarse y hablar". Para la actriz, la sentencia "hace retroceder el reloj a una época en la que una mujer que hablaba y denunciaba podía ser avergonzada y humillada públicamente; hace retroceder la idea de que la violencia contra las mujeres debe tomarse en serio".

