Winona Ryder recuerda lo mal que lo pasó tras romper con Johnny Depp

Winona Ryder y Johnny Depp fueron una de las parejas más glamourosas de la década de los noventa. Eran jóvenes, atractivos y su carrera comenzaba a despegar en Hollywood cuando se conocieron en el estreno de la película Gran bola de fuego en 1989. Dos meses después tuvieron su primera cita y su amor fue tan real y tan intenso que a los cinco meses se habían comprometido. Un año después protagonizaron Eduardo Manostijeras, una de las películas de más exito de sus carreras, y vivieron una historia de amor de lo más apasionada que duró cuatro años. Él incluso llegó a tatuarse en su brazo derecho Winona Forever, una inscripción que tras su ruptura modificó por Wino Forever.

-Así describen a Johnny Depp sus exparejas

Ryder siempre ha mantenido su vida personal en la intimidad, pero en su última entrevista con Harper's Bazaar ha insinuado que su ruptura con Johnny Depp en 1993 y la despiadada cultura que se vivía en ese momento en Hollywood la hicieron mucho daño. Se refiere a esa etapa como "inocencia interrumpida en la vida real", haciendo referencia a la película que protagonizó en 1999, donde su personaje ingresa en un centro psiquiátrico, y en la que su compañera Angelina Jolie ganó un Oscar a la mejor actriz de reparto.

-Winona Ryder pone en venta su histórica casa de San Francisco

La protagonista de Stranger Things cuenta cómo una terapeuta la ayudó y le sugirió que tratara de imaginarse a sí misma siendo más joven y tratase de ser más amable con esa chica, "Recuerdo que estaba interpretando a este personaje que termina siendo torturado en una prisión chilena [en el drama de 1994 La casa de los espíritus]. Miraba estos falsos moratones y cortes en mi rostro [del rodaje], y luchaba por verme a mí misma como esta niña. '¿Estarías tratando a esta chica como te tratas a ti misma?' Recuerdo que me miré y dije: 'Esto es lo que me estoy haciendo por dentro'. Porque simplemente no me estaba cuidando", admite apesadumbrada,

VER GALERÍA

Ryder recuerda como Michelle Pfeiffer, una de sus compañeras en La edad de la inocencia, le mostró todo su apoyo tras su ruptura y le dijo que lo confuso y desquiciado que veía ahora en su vida se desvanecería y finalmente todo volvería a la normalidad. “Recuerdo que Michelle decía: 'Esto va a pasar'. Pero no pude escucharlo", revela en una de las confesiones más sinceras que ha hecho sobre esta etapa que le tocó vivir. Aunque había gente que le decía que todo era pasajero, Winona no podía escuchar razones más allá del dolor de su corazón. "Nunca he hablado de eso", dice sobre esta época tan dolorosa. "Hay una parte de mí que es muy privada. Tengo como un lugar en mi corazón para esos días. Pero para alguien más joven que creció con las redes sociales, es difícil de describir”, se sincera.

La actriz, que ha abierto su corazón como hasta ahora nunca lo había hecho, revela que la gota que colmó llegó en 2001 cuando la arrestaron por robar en unos lujosos grandes almacenes de Beverly Hills y la prensa se cebó con ella llamándola cleptómana. Entonces desapareció. "Definitivamente me retiré", explica Ryder que quiso romper con todo y ahora vuelve a saborear las mieles del éxito con su serie Stranger Things.

VER GALERÍA

Estas declaraciones meses después de que Winona Ryder saliera en defensa de Johnny Depp tras las acusaciones de violencia doméstica por parte de Amber Heard y asegurara ante un juez que eran "imposibles de creer". "No quiero llamar a nadie mentiroso, pero por mi experiencia con Johnny me es imposible creer que estas horrendas acusaciones son ciertas. Lo encuentro extremadamente desconcertante conociéndolo como lo conozco", admitió la actriz en su declaración judicial, de la que se hizo eco The Blast.

"Conocí muy bien a Johnny hace años. Estuvimos juntos como pareja durante cuatro años y le veía como mi mejor amigo, tan cercano a mí como si fuera de mi familia. Cuento nuestra relación como una de las más significativas de mi vida. Entiendo que es muy importante que hable de mi propia experiencia", expuso Winona."Obviamente no estuve allí durante su matrimonio con Amber, pero, por mi experiencia, que fue tan completamente diferente, me sentí absolutamente sorprendida, confundida y enfadada" tras conocer las acusaciones contra el actor de Charlie y la fábrica de chocolate porque su noviazgo con él nada tuvo que ver con lo relatado por la actriz de Los diarios del ron. "La idea de que es una persona increíblemente violenta está lo más alejada posible del Johnny que conocí y amé. No puedo llegar a entender estas acusaciones", admitió. "Nunca, nunca fue violento conmigo. Nunca, nunca fue abusivo conmigo en absoluto. Que yo haya visto, nunca ha sido violento o abusivo con nadie. Solo lo conozco, sincera y honestamente, como un muy buen hombre, un tipo increíblemente cariñoso y extremadamente afectuoso que fue muy protector conmigo y con la gente que quiere. Me sentí muy, muy segura con él", fue su alegato ante el juez, al que siguieron otros testimonios como los de sus ex Vanessa Paradis y Kate Moss.

--La abogada de Johnny Depp que se ha convertido en un fenómeno mundial concede una entrevista a ¡HOLA! USA