Johnny Depp levanta la polémica con dos nuevas canciones: ¿Son sobre su enfrentamiento con Amber Heard?

No acaba la polémica por el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard. Mientras los abogados de la intérprete intentan, mediante el recurso interpuesto, que se declare el juicio como nulo debido a un problema con la identidad de uno de los miembros del jurado (no coincide su fecha de nacimiento con la real), el actor habría plasmado sus sentimientos sobre el proceso que atravesó con la actriz en dos nuevas canciones. Depp reaparecía después del juicio (que finalizó hace poco más de un mes) en la gira europea de Jeff Beck, junto al que lanzará un álbum que lleva por título 18 pues, como ha declarado el guitarrista, recuperan en él esa energía y espíritu que tenían cuando eran jóvenes.

Los dos temas que han generado polémica con frases que aludirían a su relación con Amber son los titulados This is a Song for Heidi Lamarr y Sad Motherfuckin' Parade. En el primero canta: "Creo que ya has dicho bastante por una maldita noche" y en el segundo: "Has estado sentada ahí, como un perro con una pulga durante siete años… Si tuviese una moneda, ni te tocaría". Polémicas palabras que se han filtrado y en seguida han tenido una furiosa reacción de parte de los seguidores de la actriz Amber Heard, que asumen que van dirigidas a ella aunque no se menciona su nombre. Recordemos que el actor acaba de ganar la demanda por difamación contra su mujer por un artículo en el que ella se definía como víctima de violencia doméstica, pero tampoco mencionaba explícitamente a Depp.

Jeff Beck ha declarado que el primer título fue el que le animó a colaborar con Johnny, con quien ha tocado en varios conciertos de su gira en el Reino Unido. "Esa canción es una de las razones por las que le pregunté si quería componer un álbum conmigo". Por su parte, Johnny se confesó encantado de tocar con el músico. "Es un gran honor tocar y componer con Jeff, uno de los grandes y a quien tengo el privilegio de llamar hermano". Además de los temas originales este trabajo común incluirá versiones de artistas de la Motown como The Beach Boys, John Lennon, Velvet Underground y Killing Joke.

Poco a poco el protagonista de Piratas del Caribe va retomando su ritmo de compromisos profesionales. Él mismo dijo que su intención era seguir adelante tras el agrio proceso que le enfrentó a su exmujer y lo está haciendo volcándose en la música y regresando a los rodajes. El intérprete ha fichado por el proyecto de Netflix La Favorite, donde encarnará al rey Luis XV. Está dirigida por Maiwenn Le Besco (Polisse y Mon roi), que también interpreta a la amante del rey, Jeanne du Barry. El estreno del proyecto está previsto para 2023.

Amber Heard ha mantenido un perfil público más bajo tras el juicio, refugiándose en su hija y su hermana Whitney. Ante su falta de liquidez, los abogados que la representan han presentado un recurso por el que piden anular la sentencia y el proceso, pues han encontrado una discrepancia en los datos de uno de los miembros del jurado. Según informó Radar Oline, en el documento presentado explican que esta persona tendría que haber sido vetada porque hay un problema con su identificación. Se conmina a investigar a dicho miembro del jurado al considerar que hay discrepancias entre la edad de nacimiento y su identificación oficial. Parece que esta persona tenía marcada como fecha de nacimiento el año 1945, lo que "no concuerda con su edad real", como dice la moción. Algunos medios han informado de que el año correcto es 1970, un fallo que podría ayudar a la actriz a que se le conceda la opción de celebrar un nuevo juicio.