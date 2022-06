Johnny Depp y el mensaje oculto que podría estar detrás de su cambio de look

Johnny Depp ha puesto rumbo a su nueva vida. El protagonista de Piratas del Caribe quiere mirar hacia delante después del mediático y controvertido juicio por difamación que le ha enfrentado a Amber Heard y por el que recibirá una indemnización millonaria por daños y perfjuicios. La estrella de Hollywood se enfrenta a una nueva etapa y lo ha hecho con un renovado cambio en su imagen. El actor y músico se ha afeitado su característico bigote y perilla y luce una imagen renovada y mucho más juvenil, tal y como comprobaron sus fans en el concierto junto a Jeff Beck en el Festival de Blues de Helsinki, en Finlandia.

Nueva etapa con el objetivo de recuperar su carrera

En muchas ocasiones los cambios de look vienen ligados a estados de ánimo y al deseo de volver a empezar. Uno de los motivos que podrían estar detrás de este nuevo estilismo es el propósito de dar comienzo a un nuevo periodo en su vida y dejar atrás una etapa en la que ha vivido muchos sinsabores. "Seis años atrás mi vida, la de mis hijos, la de las personas que me rodean e incluso la de aquellos que me han apoyado en mi carrera, cambió para siempre...Seis años después el jurado me devolvió la vida, y estoy verdaderamente agradecido", señaló tras conocer la decisión del jurado popular y afirmó que se sentía en paz sabiendo que la verdad había salido a la luz. Según una fuente citada en People. "Aunque Depp está aliviado por el veredicto del jurado, no se regodea", "solo quiere recuperar su carrera".

Antes de que concluyera el juicio, Johnny Depp se embarcó en una serie de conciertos junto a Jeff Bezz por Reino Unido. Juntos han publicado un nuevo álbum, que lleva por título 18. Se trata de un disco con 13 temas que incluyen versiones de Motown, The Beach Boys, John Lennon, The Velvet Underground, y Killing Joke, entre otros, además de dos composiciones originales de Johnny Depp. Además sus proyectos en el mundo de la música, parece que Hollywood vuelve a estar de su lado. Se ha llegado a decir que incluso podría retomar uno de sus papeles más icónicos de su carrera, el del pirata Jack Sparrow en Piratas del Caribe. Según reveló un directivo de Disney a la revista People, es "factible" que vuelva a meterse en la piel del capitán, aunque no existe confirmación oficial. No obstante, Johnny Depp estrenará una docuserie, Boston George, que narra la historia del narcotraficante George Jacob Jung, el próximo 22 de julio.

Suplantación de identidad

En los últimos días Johnny Depp se ha visto obligado a denunciar la suplantación de identidad en redes sociales: "Hay cuentas falsas haciéndose pasar por mi o gente que trabaja conmigo. No tengo ninguna cuenta privada o adicional en ninguna plataforma". "Estas son las únicas páginas que llevamos mi equipo y yo donde compartimos actualizaciones y nos comunicamos", ha añadido, compartiendo su cuenta oficial en Instagram, TikTok, Facebook y Discord.

El artista ha pedido a sus seguidores que sean "cautelosos", pues "las cuentas fake no se rinden". "Mi equipo está trabajando para combatir el problema. ¡Gracias por vuestro continuo apoyo y por hacerme consciente de este problema. Con cariño y respeto!", ha finalizado el comunicado.