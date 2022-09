Johnny Depp sale con una de sus abogadas, pero no es la que todos creían

¡Johnny Depp ya no está soltero! Después de meses de rumores sobre un supuesto romance entre Johnny Depp y su abogada principal en el caso contra Amber Heard, se confirma que el actor está saliendo con alguien, pero no es Camille Vasquez. Se trata de Joelle Rich, que le representó en el juicio de Reino Unido contra The Sun que finalmente el intérprete perdió y que, a pesar de que recurrió, no consiguió que saliera adelante. "Tienen una química increíble", ha asegurado una fuente cercana, aunque según People no se trata de nada serio.

Cuando Johnny Depp y Joelle Rich se conocieron ella estaba casada, pero actualmente se encuentra en proceso de divorcio. Como el actor, tiene hijos y vive en Reino Unido, aunque le acompañó para darle su apoyo durante el juicio contra Amber Heard en Virginia. Durante este proceso judicial los seguidores del actor señalaron un posible romance con Camille Vasquez, algo que la letrada negó y acusó de que se trataba de un rumor sexista. "Supongo que viene con el papel de ser mujer aunque solo estés haciendo tu trabajo", insistió la abogada del caso estadounidense, que fue fotografiada abrazando a Joelle durante una de las jornadas en el juzgado.

Joelle es abogada experta en casos relacionados con la reputación, y trabaja específicamente con víctimas de alegaciones falsas y difamatorias en publicaciones en papel, digital y de redes sociales, tal y como ella misma explica en su biografía profesional. Además, añade que tiene experiencia en proteger la vida privada de sus clientes de la atención mediática o de intrusiones no deseadas. De hecho, su bufete trabajó con Meghan Markle en la demanda contra el Daily Mail del pasado año.

Dos enfrentamientos legales, cada uno a un lado del Atlántico

Johnny Depp denunció en 2018 a The Sun por publicar que era un "maltratador de mujeres", aunque el juicio se retrasó hasta noviembre de 2020. El juez consideró que el medio de comunicación británico estaba en su derecho de calificarle así tras escuchar las alegaciones de Amber Heard, al considerar que era "sustancialmente ciertas". A pesar de que el equipo legal del actor recurrió la decisión, la justicia decidió desestimarlo poniendo fin a la batalla legal de los dos intérpretes en el Reino Unido. Sin embargo, este año comenzó el esperadísimo segundo asalto, que tenía lugar en Virginia por una carta abierta publicada por la actriz de Aquaman en donde se consideraba víctima de la violencia de género.

El juicio de Johnny Depp contra Amber Heard en Virginia se convirtió en el más mediático de los últimos tiempos, con millones de personas siguiendo cada una de las jornadas ante el juez a través de la televisión o las redes sociales. Los trapos sucios de ambos actores salieron a la lluz y las redes sociales se dividieron en bandos, dando lugar a un verdadero enfrentamiento en las secciones de comentarios de todo tipo de publicaciones. Finalmente el protagonista de Piratas del Caribe ganó la demanda por difamación y su exmujer tenía que pagarle 14 millones de euros, aunque aseguró no ser capaz de hacer frente a tal suma y ha recurrido.