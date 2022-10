El cambio de 'look' de Johnny Depp con el que ha sorprendido a sus fans Quienes se encontraron con el actor y cantante en Nueva York pudieron comprobar la imagen tan distinta que luce

Después del polémico proceso en el que los detalles de su relación con Amber Heard quedaron al descubierto, Johnny Depp se marchó a Europa para subirse al escenario con el músico Jeff Beck. Una gira multitudinaria en la que todas las miradas estaban puestas en el actor que, además de lograr un veredicto favorable en el juicio contra su ex, parece que vuelve a estar enamorado de una de sus abogadas, Joelle Rich. Un periplo tras el que ha regresado ya a Estados Unidos, donde la atención que acapara no ha disminuido, ni mucho menos. De hecho ha sido precisamente una de sus apariciones en Nueva York la que ha generado un auténtico revuelo. Su cambio de look, con algunos kilos más y sin sus ya característicos bigote y barba, ha causado una auténtica sorpresa entre sus fans, que le encuentran muy cambiado.

El actor y músico, de 59 años, se paró con quienes le esperaban a las puertas de su concierto en Nueva York, una cita que forma parte de la etapa americana de su tour. Aunque no es la primera vez que le ven afeitado (de hecho lo hizo después del mediático juicio), su imagen actual ha vuelto a impactar a quienes se encontraron con el artista, que no tuvo reparos en atender todas las peticiones de fotos y autógrafos que le hicieron. El actor seguirá dedicado a la música en las próximas semanas, actividad que compagina con la interpretación (ha vuelto a actuar en la película Jeanne Du Barry, donde encarna al rey Luis XV).

Amber se refugia en Mallorca

Johnny Depp y Amber Heard han afrontado de maneras bien distintas la expectación que generó el proceso que les puso en el punto de mira de medio mundo. Mientras que Johnny, lejos de esconderse se ha dado auténticos baños de masas en las diversas ciudades que ha visitado, Amber se ha refugiado en Mallorca con su hija Oonagh. La actriz se ha trasladado a un pequeño pueblo de la isla balear, Costitx, con una identidad falsa, tratando de pasar desapercibida en medio del intenso juicio paralelo de la opinión pública.

Sin embargo no ha dejado atrás su lucha contra su ex pues, a pesar de que fue condenada en el juicio que les enfrentó, sigue tratando de recurrir la indemnización de 10 millones de euros que le impuso la sentencia. Los controvertidos episodios de su matrimonio que salieron a la luz en el proceso convirtieron a la expareja en blanco de duras críticas, polarizándose la opinión pública. Seguidores de uno y otro protagonizaron intensos debates en el mundo virtual que siguió el minuto a minuto del proceso que se ha convertido incluso en protagonista de un documental en HBO, en el que además se ha incluido el punto de vista del jurado.