El apasionado beso de Katy Perry y Orlando Bloom y otros 'momentazos' de los premios MTV

Los premios MTV Video Music Awards nos dejaron increíbles momentos dignos de mención en el estadio UBS Arena de Nueva York. Estrellas como Katy Perry, Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Camilla Cabello, Shawn Mendes o Chappell Roan pusieron la nota vibrante al show con actuaciones de lo más espectaculares y originales. Muchas de las invitadas sorprendieron con impactantes looks (algunos con historia) sobre la alfombra roja y hubo momentos en la gala llenos de romanticismo, como el beso de Orlando Bloom y Katy Perry o el discurso de Taylor Swift dedicado a su novio. Repasamos los mejores momentos de la noche de la música.

El beso de Orlando Bloom y Katy Perry

Katy Perry fue una de las grandes protagonistas del show. Cuando llegó el momento de que la artista se subiera al escenario para cantar, alguien muy especial tuvo el honor de presentarla. Su marido, Orlando Bloom, pronunció estas palabras antes de fundirse con ella en un beso ante todos los presentes. "Te enamoraste de ella como Katy Perry. Yo me enamoré de ella como Katheryn Hudson. La conocéis como una superestrella mundial que aporta amor, luz y su sentido del humor único a cada canción que escribe y a cada video musical que crea", continuó. "Yo la conozco como madre y como pareja y aporta ese mismo amor y alegría a nuestra familia", señaló el padre de Daisy, de cuatro años. Tras su romántica presentación, Perry interpretó un mix de sus grandes éxitos y recibió el beso de Orlando, seguido del premio al mejor vídeo vanguardista.

Halsey con el mismo vestido de Elizabeth Hurley en 1996

La cantante Halsey llegó a la alfombra roja con un vestido icónico de Versace, el mismo que lució Elizabeth Hurley hace casi tres décadas, en 1996. Un diseño de estampado animal print en rojo y negro, con el que ambas estaban espectaculares. Para su actuación, la artista se cambió de ropa y apareció con una camisa sin mangas, corbata negra y vaqueros e interpretó su último sencillo, Ego, con su banda, que incluía a la bajista de Maneskin, Victoria De Angelis.

Jordan Chiles se lleva su medalla

El famoso rapero de Public Enemy Flavor Flav le entregó a la gimnasta del equipo de EE. UU. Jordan Chiles, un collar con un reloj de bronce durante los Video Music Awards. La decisión se produce aproximadamente un mes después de que a Chiles le quitaran la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de París. Una medalla que Chiles logró tras la corrección de su puntación tras la apelación de Estados Unidos ,pero que finalmente perdió después de la reclamación de las gimnastas rumanas ante Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Acusaron al equipo estadounidense de presentar fuera de tiempo la apelación de su calificación final y le retiraron la medalla.





Katy Perry y su tatuaje QR

Originales suelen ser los tatuajes que solemos ver en la piel de algunos artistas, pero Katy Perry ha ido aún más allá y ha lucido un tatoo al final de la espalda que es un código QR, no sabemos a donde irá dirigido si lo escaneas.

Sabrina Carpenter y su guiño a Britney Spears

Hubo varios guiños a Britney Spears durante los MTV Video Music Awards. Además de que la presentadora Megan Thee Stallion lució un look que ya había llevado la princesa del pop, acompañado de una serpiente real entre sus brazos, Sabrina Carpenter ofreció una actuación con extraterrestes y astronautas con el que sorprendió a la audiencia. Entre sus éxitos Please Please Please y Taste, sonó el hit de Spears .Oops!…I Did It Again, que se reprodujo de fondo.

Taylor Swift le dedica el premio a su novio, Travis Kelce

La emoción inundó el estadio al escuchar a Taylor Swift dedicarle el premio a su novio, Travis Kelce. La artista se llevó el premio al mejor vídeo del año por Fortnight. “Este vídeo parece muy triste cuando lo ves, pero en realidad fue el vídeo más divertido que he hecho. Algo que siempre recordaré es que cuando terminaba una toma y decía ‘corten’, siempre oía a alguien aplaudiendo desde el otro lado del estudio, y esa persona era mi novio, Travis”, comenzó su discuso de agradecimiento. "Todo lo que toca este hombre se convierte en felicidad, diversión y magia", añadió sobre el jugador de los Kansas City Chiefs. "Así que quiero agradecérselo, porque siempre lo recordaré", concluyó en medio de una gran ovación.

El triunfo de Chappell Roan

Chappell Roan obtuvo el premio 'Moon Person' a la mejor artista revelación y brilló con una actuación vibrante. La joven de 26 años, apareció vestida de gladiadora en medio de un castillo medieval en llamas, y cantó su exitoso sencillo Good Luck, Babe. En su discurso de agradecimiento se acordó de su sello discográfico, de sus amigos y familia y expresó su gratitud a los artistas drag, a las personas queer que alimentan el pop y a sus seguidores. “Gracias a la gente que es fan, que me escucha, que me oye cuando comparto mis alegrías y mis miedos”, continuó la cantante, que recientemente expresó sus momentos de angustia por la fama.

Karol G pone a bailar a Taylor Swift

Karol G puso a bailar a todos los asistentes. En un momento de su actuación, la artista se acercó a Taylor Swift para bailar juntas su éxito Si antes te hubiera conocido. Al baile se sumó el rapero y cantante estadounidense Post Malone, que siguió la velada sentado junto a la gran triunfadora de la noche, Taylor Swift, que se llevó siete de los doce premios a los que optaba, superando el récord de Beyoncé en los MTV Video Music Awards.

Tyla, la mejor 'Afrobeats'

Tyla, la artista sudafricana que se hizo viral al presentar su canción Water con una coreografía que ha sido de las más imitadas en TikTok, se llevó el premio a la mejor música Afrobeats precisamente por este mismo tema.