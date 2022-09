'Johnny VS Amber': todas las claves de la serie que muestra ambas versiones (y la del jurado)

Mucho se ha hablado sobre el proceso judicial de Johnny Depp y Amber Heard pero la historia ha sido tan compleja que sigue resultando un enigma en muchos aspectos. Por eso HBO ha decidido hacer una serie documental para conocer las tres versiones del caso. Sí, son tres capítulos temáticos en los que primero conoceremos el punto de vista de Depp, después el de Heard y finalmente el del jurado, haciéndonos partícipes como espectadores también del veredicto final.

Pero volvamos atrás, a 2011, el año en el que ambas estrellas se conocen en el rodaje de Los diarios del ron, una película que marcaría para siempre la vida de Depp pese a que no tuvo demasiado éxito y pasó desapercibida en la cartelera. Se rodó en Puerto Rico y México y cuenta con un elenco plagado de estrellas como Aaron Eckhart (El caballero oscuro), Richard Jenkins (ganador del Oscar por La forma del agua y The Visitor) o Giovanni Ribisi (Sneaky Pete).

Amber Heard pasó por la isla el tiempo justo y necesario para rodar sus escenas, pues a la vez estaba rodando en Los Angeles la serie The Playboy Club y el largometraje de acción trepidante Furia ciega. Heard interpreta a Chenault, una joven americana de la que se enamora el personaje interpretado por Depp, un periodista alcohólico “perdido” en Puerto Rico. Cuando se conocieron Depp todavía estaba casado con Vanessa Paradis mientras que Heard mantenía una relación con la fotógrafa Tasya van Ree.

Pese a que Paradis fue la relación más larga que ha mantenido Depp, de 14 años nada menos, nunca se llegaron a casar. Sin embargo Depp y Heard sí se dieron el sí quiero en 2015. Contrajeron matrimonio tres años después de conocerse pero el divorcio llegó apenas 15 meses después.

La separación se negoció y la batalla legal no trascendió, aunque según apuntaron los abogados de Heard, ella rechazó el dinero que le habría correspondido de Depp porque quería desligarse de esta relación cuanto antes y acelerar los trámites. Sin embargo los trapos sucios no tardaron en airearse, y en algo ambos estaban de acuerdo: la relación de pareja parecía insostenible.

Fue tras el divorcio, en 2018, cuando Heard denunció a Depp por la violencia ocurrida durante el matrimonio y, diciendo temer por su vida pidió una orden de alejamiento. En pleno auge del movimiento #MeToo Depp empezó a temer que estas acusaciones dañaran su su popularidad.

Entonces entró en juego un tercer elemento de disputa, el diario británico The Sun, que publicó un artículo en el que acusaba a Depp con el término ‘golpea-esposas’. Depp emprendió una batalla legal contra el periódico inglés acusando de difamación al medio y pidiendo rectificación y una cuantiosa suma por daños y perjuicios. Por su lado, los abogados de Depp llegaron a un acuerdo con los de Heard y ésta retiró la petición de la orden de alejamiento a cambio de 7 millones de dólares.

Sin embargo, Heard publicó un artículo de opinión meses después en el diario norteamericano The Washington Post en el que sin mencionar el nombre de Depp, se solidarizaba con las mujeres que también han sufrido violencia machista y hacía alusiones personales a su matrimonio sin expresar ningún dato que pudiera ser susceptible de demanda por parte de Depp.

Sin embargo, fue entonces cuando el actor demandó a Heard y al periódico norteamericano por difamación, pues este artículo le hizo perder su contrato con Disney, nunca más volvería a interpretar a Jack Sparrow en Piratas del Caribe y el resto de sus proyectos fueron puestos en duda. Fue entonces cuando llegó la sentencia del juicio que el actor de 59 mantenía con The Sun, perdió contra el tabloide, aunque muchos creen que podría haber ganado si el veredicto no hubiera emanado de un juez, sido juzgado de un jurado popular.

El documental de HBO relata la batalla legal del nuevo litigio contra Heard y The Washington Post por el artículo publicado por ésta en el que se le acusa veladamente de maltrato. Ocurrió en el condado de Fairfax, Virginia. Sin embargo, no es común que un contencioso entre dos estrellas de Hollywood no se dirima en los juzgados de California, sin embargo los abogados de Depp eligieron Virginia porque en este juicio se juzga a Heard y a el medio que publicó la supuesta difamación, The Washington Post, y éste tiene su sede social en el estado de Virginia.

Otros creen que esta fue una estrategia del actor para conseguir un juicio en un estado donde existen menos posibilidades de desestimar un caso como este, y que probablemente en California no habría sido aceptado pues las leyes propias del estado tienden a limitar el alcance de las demandas que parecen diseñadas para generar ruido mediático y amedrentar al demandado.

Si aún no has visto Johnny VS Amber en HBO o no conoces el resultado del litigio, vamos a mantener la intriga hasta que termines de ver la serie. Sin embargo sí podemos adelantarte que Depp ya tiene nueva pareja y se trata nada menos que de una de las abogadas que prestaron sus servicios en la demanda contra The Sun. Joelle Rich fue la abogada que representó a Meghan Markle cuando algunos tabloides ingleses publicaron la carta que iba dirigida a su padre. Sin embargo, Depp también mantuvo una relación amorosa relámpago con otra de las abogadas del juicio contra Heard, Camille Vasquez.