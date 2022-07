Por qué el próximo trabajo de Lily-Rose Depp podría convertirla en la nueva Zendaya

El estreno del tráiler oficial de la serie The Idol ha dejado a todos los seguidores sin respiración. Solo ha sido necesario un minuto y medio de vídeo para convertir a esta serie en la más esperada de HBO. Y es que el breve adelanto no solo explica el argumento, sino que ha revelado quiénes serán las estrellas protagonistas de esta nueva producción del creador de Euphoria, Sam Levinson, que contará también con la estilista responsable de la inolvidable estética de Zendaya o Sydney Sweeney en la serie, Heidi Bivens. Siguiendo los pasos en el mundo de la ficción de su padre, Johnny Depp, Lyli-Rose Depp será la protagonista de este oscuro drama. Pero no es la única estrella que ha causado expectación.

El debut de The Weeknd en la gran pantalla

En los capítulos de The Idol será también donde veremos `por primera vez al cantante Abel Tesfaye, más conocido como The Weeknd, participar en una serie. El resto del elencio, además de los ya mencionados, está formado por Jennie Kim, cantante del grupo k-pop Blackpink, el artista Troye Sivan, Anne Heche, Suzanna Son, Steve Zissis, Juliebeth Gonzalez Maya, Eshet, Tyson Ritter, Kate Lyn Sheil, Liz Sierra y Finley Rose Slater. Según desvela la sinopsis, la trama se basa en la relación que se desarrolla entre un líder de un grupo de autoayuda, interpretado por Tisfaye, con una estrella incipiente de pop, interpretada por Lily-Rose Depp.

La emoción generada por Jennie Kim

Todavía no sabemos cuál será el papel que va a interpretar Jennie Kim durante la serie, pero lo que sí sabemos es que su aparición en el trailer ha hecho estallar a las redes sociales. Sin fecha de estreno a la vista, aunque con la esperanza de que sea durante el 2022, lo único que sabemos es que contará con seis capítulos con incremento de intensidad en cada uno de ellos. Si eres fan de la serie de Euphoria, sin duda este estreno te ayudará a calmar tu espera hasta la tercera temporada. ¡No te lo pierdas!