La hermana de Kate Moss critica duramente a la modelo al no sentirse apoyada en su carrera profesional Desde que comenzara en el mundo de la moda en 2011, Lottie no ha parado de crecer hasta convertirse en una de las estrellas más cotizadas

Kate Moss, de 48 años, es una de las top model más conocidas en todo el planeta. Alguien que está siguiendo muy de cerca sus pasos es su hermana Lottie Moss, que se ha convertido en una de las modelos con más renombre del panorama actual, además de ser una estrella en redes sociales como Tik Tok. Y es que, desde que en 2011 fuese descubierta durante la boda de Kate Moss con el músico Jamie Hince -dando a conocer todo el potencial que tiene en el sector de la moda-, la londinense de 24 años ha dado un salto cualitativo a nivel profesional. A pesar de los éxitos que está cosechando, Lottie no está del todo contenta, sobre todo con su hermana Kate, contra la que ha arremetido por la actitud que ha tomado con ella por no sentirse apoyada.

VER GALERÍA

Lottie Moss solo necesita una prenda para parecer mucho más alta

Lottie Moss ha criticado a su hermana por no estar presente en el camino de la moda, acompañándole en esta aventura tan importante para ella, asegurando que Kate "nunca" la había apoyado. En un largo post en su pefil público, la joven ha hecho balance sobre este año 2022, calificándolo como el "peor". "Ha sido una locura para mí, empecé estando en el peor lugar de mi vida y terminé en el mejor lugar en el que he estado mentalmente. Sé que es difícil de entender para la gente, pero estar en una industria tóxica a una edad muy temprana realmente me pasó factura, ser juzgada en el periódico constantemente y tener todos mis movimientos vigilados desde que tenía 16 años ha sido muy difícil para mi salud mental", comenzaba diciendo con amargura Lottie.

VER GALERÍA

Para Lottie Moss el ritual de la piel perfecta cumple estos 5 pasos

Lottie, muy crítica con su hermana Kate

Tras un inicio contundente, vinieron las duras palabras sobre Kate: "Entiendo que vengo de una posición muy privilegiada por ser la hermana de alguien muy famoso, pero lo creas o no, esa persona nunca me apoyó realmente", proseguía, lanzándole la crítica a la modelo de 48 años. "Mis padres eran increíbles, pero no podían relacionarse con lo que estaba pasando y no sabían el alcance total de lo que estaba pasando la mayor parte del tiempo, yo estaba más o menos por mi cuenta, así que tuve que navegar por esto por mí misma y hacer lo mejor que pude que siento que he hecho", expresaba. No obstante, de este sector se lleva también la parte positiva: "El modelaje de moda no era para mí y tuvo sus altibajos, pero creo que me permitió conocer a gente increíble y me llevó a lugares increíbles", argumentaba.

VER GALERÍA

En casa y con resultados de gimnasio, entrena como Lottie Moss

Lottie y Kate son hermanastras y comparten el mismo padre. No es la primera vez que la joven de 24 años muestra su disconformidad por la actuación de la modelo. Ya en su día afirmó que se sintió muy sola en este sector: "Muchas veces me presentaba en el plató y no quería hacerlo, lloraba a lágrima viva y me decían: 'Te conseguiremos drogas, puedes tomarte una copa y luego estarás bien", se sinceraba en el pódcast Call Her Daddy. La propia Lottie aseguró que sus jefes querían que fuera la segunda parte de su hermana Kate, por lo que le dijeron que perdiese peso. Unas comparaciones y unos comentarios que con el paso del tiempo han hecho mella en la autoestima de la joven modelo.