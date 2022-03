Lottie Moss y la minifalda de los 2000, la tendencia más potente de este otoño

Puede que Kate Moss se convirtiera en toda una musa de la pasarela en los años 90. Pero no solo fue una de las maniquís más codiciadas, sino que su estilo -imitado por sus miles de fans- consiguió que alcanzara el estatus de icono de la moda. Tres décadas después, el apellido "Moss" continúa resonando con fuerza en el sector. No solo gracias a ella, también por obra de su hija, Lila-Grace y su hermana pequeña Lottie. Ambas han conquistado a las nuevas amantes de las tendencias con sus respectivos armarios. La generación Z tiene nuevas divas en las que inspirarse y son ellas. Con su propia firma y trabajando como modelo desde que tiene 16 años, Lottie arrasa con sus elecciones tal y como demuestran los miles de fans que se interesan por sus apuestas. La última de ellas, no solo es un ejemplo de las propuestas que han triunfado en los desfiles de la temporada, también la representación de cómo el estilo que arrasó en los 2000 está de vuelta.

Lottie Moss y Lady Kitty Spencer, en la pasarela de los influyentes británicos de la moda

Si preguntamos qué película norteamericana de los 2000 nos devolvió el amor por las combinaciones inspiradas en el uniforme del colegio, puede que se nos vengan varias a la mente. Pero como referencia de estilo de la época, nos quedamos con el caso de Chicas Malas. Y es que la película protagonizada por Lindsay Lohan y Rachel McAdams nos dejó una serie de looks de instituto que vuelven a vivir su momento de gloria tal y como Lottie demuestra. Este jueves, la modelo recuperaba una de las prendas más icónicas de la comedia: la minifalda de tablas.

El nuevo 'preppy'

Para su noche londinense, la hermana de Kate Moss hacía de la prenda inspirada en el uniforme escolar la estrella de su mezcla. Un diseño de color rosa con cuadros que supo adaptar a las tendencias de 2020. Y es que además de la mini, Lottie añadió una blazer crop, o americana corta, de forma que justo el borde de la chaqueta llegaba al talle de la falda creando una silueta de reloj de arena. El toque preppy final fueron unas medias blancas con las que la modelo terminó de darle esa personalidad 'vuelta al cole' a su combinación.

Botas de combate

El otro toque de tendencia con el que le da un giro radical a su mezcla, está en los zapatos. Ya que el resultado de la mezcla bien podría ser también una reinterpretación de la mezcla de Britney Spears en el videoclip de One More Time, Lottie jugó con los complementos añadiendo unas botas altas. Precisamente, ese modelo que se conoce como combat boots, no solo está arrasando en el street style, sino que se utiliza para rebajar la formalidad de cualquier mezcla, algo que la maniquí logró al darle un toque cañero a la composición.