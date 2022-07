Kate Moss habla por primera vez sobre su defensa a Johnny Depp en el juicio contra Amber Heard

Kate Moss está en boca de todos este domingo por las sorprendentes declaraciones de su última entrevista. La modelo, que apoyó con firmeza a Johnny Depp testificando a su favor en el juicio contra su exmujer Amber Heard, se ha pronunciado por primera vez sobre su comentada intervención en el proceso en una entrevista al programa Desert Island Discs de BBC Radio. La top model británica, que no acostumbra a hablar casi nunca de su vida personal, ha abierto esta vez su corazón en una distendida charla como última invitada del conocido podcast reflexionando sobre los asuntos más polémicos de su carrera y dando respuesta a la única pregunta que dejó sin contestar en el mediático juicio, la última, que fue objetada entonces tras ser pronunciada por los abogados : "¿Por qué ha decidido testificar?"

La top internacional ha hablado también en esta última entrevista sobre su polémico apoyo al diseñador John Galiano cuando en 2011 fue declarado culpable en los tribunales franceses por hacer comentarios antisemitas, explicandose así: “Creo en la verdad, en la equidad y en la justicia. Sé que John Galiano no es una mala persona. Tenía problemas con el alcohol. Las personas no son ellas mismas cuando beben, dicen cosas que nunca dirían si estuvieran sobrios”. Y, sin pasar por alto desvelar algunos de los momentos más duros y oscuros que ha vivido en el mundo de la moda, ha asegurado también haberse sentido en varias ocasiones “cosificada”, cuando contaba tan sólo 14 años y fue descubierta por la agencia Storm.

Lejos quedaron sus palabras “nunca expliques, nunca te quejes”, aquellas que pronunció en los años noventa cuando se vió desbordada por los focos tras el despegar de su carrera internacional. Ahora a sus 48 años, madre de una niña que ha seguido sus mismos pasos, Kate se muestra más sincera que nunca. Mantiene una muy buena relación de amistad con el actor que conquistó su corazón en los años noventa y no duda en mostrarle su apoyo. Decidida a apostar por la autenticidad ha explicado: “Sé la verdad sobre Johnny, sé que nunca me pateo por las escaleras. Tenía que decir la verdad”

El pasado mes de mayo la vimos, vestida con camisa blanca y americana negra, declarar ante el juez desmintiendo rotundamente el testimonio de Amber Heard, ahora a la espera de que el caso pueda ser reabierto, se ratifica. La actriz estadounidense había insinuado durante el juicio por difamación contra el protagonista de Piratas del Caribe que éste había empujado a Kate por las escaleras durante las vacaciones que pasaron todos juntos en Jamaica mientras se rodaba la última entrega de la saga. "Nunca me empujó, ni me ha pateado, ni me ha tirado por ninguna escalera" explicó tajante la modelo desde su casa de Gloucestershire en su sobria y serena intervención a través de una videollamada durante el proceso.

El suyo fue uno de los alegatos que más expectación despertó en todo el mundo. Su testimonio fue crucial para la defensa de Johnny Depp, ya que la modelo había mantenido una relación sentimental con el actor desde 1994 a 1997 y pudo explicar durante su intervención que durante los tres años que duró su romance no había sufrido jamás agresión alguna por parte del intérprete.