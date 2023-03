Selena Gomez y Hailey Bieber: las claves del enfrentamiento que crearon los clubs de fans y que ha tenido consecuencias

Si hay un denominador común en la supuesta rivalidad entre Selena Gomez y Hailey Bieber desde hace años, ese es internet. Pese a los esfuerzos de ambas por mostrar al mundo que su relación es cordial, algo que evidenciaron en octubre del pasado año cuando posaron juntas y sonrientes en varias fotografías tomadas durante la gala del Museo de la Academia, nada parece ser suficiente. Los rumores de que la modelo, de 26 años, habría podido interferir en la relación entre la cantante, de 30, y Justin Bieber, que hace una semana cumplía los 29, algo que Hailey ha negado en múltiples ocasiones, parecían haberse zanjado con aquellas imágenes. Pero la polémica entre ambas ha vuelto a avivarse este 2023 y lo ha hecho a través de los clubs de fans de las redes sociales, una controversia en la que también involucraron a Kylie Jenner. Repasamos las claves de un enfrentamiento que han desarrollado los propios admiradores de las protagonistas y que ha tenido consecuencias en sus cuentas personales.

VER GALERÍA

Cinco años han pasado desde que Justin Bieber le propusiera matrimonio a Hailey tan solo seis meses después de su ruptura definitiva con Selena. Por aquel entonces los diferentes perfiles sociales ya comenzaban a mirar con lupa y a analizar cada paso de ambas, algo que ha perdurado hasta día de hoy a pesar de sus esfuerzos por acallar los comentarios. Pero, cuando parecía que las aguas volvían a su cauce, la polémica volvía a brotar a finales de febrero. Lo hacía en Tik Tok y con una nueva implicada: Kylie Jenner, de 25 años.

Selena Gomez habla de sus fotos virales con la esposa de su ex Hailey Bieber

VER GALERÍA

Cronología de la polémica en Tik Tok

Todo comenzó el último miércoles de febrero, cuando Selena Gomez confesaba a sus seguidores de la plataforma que se había laminado demasiado las cejas por accidente. Tres horas más tarde, la menor de las Kardashian-Jenner publicó un selfie en sus historias con una frase en la que se preguntaba '¿Esto fue un accidente?', un texto que estaba escrito exactamente sobre sus cejas. A eso añadió posteriormente una captura de pantalla en la que aparecía haciendo una videollamada con la actual mujer de Justin, una imagen en la que las cejas de ambas aparecían en primer plano. Las especulaciones, como siempre en esta historia, no tardaron en llegar y los internautas ya afirmaban que ese detalle no era más que una burla hacia la intérprete de Texas.

"Esto es descabellado. Nunca me he burlado de Selena y no he visto nada de sus cejas. Estáis haciendo un mundo de esto. Es una tontería", dijo Kylie, que no tardó en tomar la palabra negando cualquier enemistad con Selena, al ser consciente del revuelo que se había formado. Por su parte, la damnificada aseguró estar de acuerdo con esta: "Todo esto es innecesario. ¡Soy fan de Kylie!", escribió.

VER GALERÍA

La situación se enredó todavía más cuando, un día después, Selena decidió reaccionar a un vídeo antiguo, concretamente de 2017, en el que aparecía Hailey haciendo un gesto de desagrado al escuchar el nombre de Taylor Swift durante una entrega de premios y en el que una usuaria describía a la maniquí como una "chica mala". "Lo siento mucho, mi mejor amiga es y sigue siendo una de las mejores de la industria", apuntó sobre Swift.

La oleada de suposiciones y deducciones empujó a la protagonista de Only Murders in the Building a abandonar el medio en el que había germinado una polémica que parecía estar más viva que nunca. "Voy a alejarme de las redes sociales porque esto es un poco tonto", señaló en un directo, en el que aseguró que "soy demasiado mayor para esto": "Pero os quiero mucho y os veré más pronto que tarde. Solo voy a tomarme un descanso", agregó.

Selena Gomez responde a las críticas por su físico y muestra su ritual 'beauty' a prueba de madrugones

VER GALERÍA

Tres días transcurrieron desde el adiós de Selena en Tik Tok hasta la siguiente acusación de los usuarios, en esta ocasión, poniendo la mira en Hailey. ¿El motivo? La hija del actor Stephen Baldwin utilizó la canción Calm Down para una historia de Instagram de su marca de cuidado dermatológico, Rhode, un tema en el que participa Selena. Aunque en el fragmento que escogió no aparece la voz de la compositora, los fans ya se tiraron a la piscina y hablaron de desconsideración por su parte.

El 1 de marzo, con motivo de la celebración del cumpleaños de Justin Bieber, su mujer publicó una cariñosa felicitación en la que sobresalía, además de la compilación de recuerdos de su historia de amor, un detalle que no pasó desapercibido por sus admiradores: no limitó los comentarios. La consecuencia fue que, bajo dichas imágenes, las reacciones negativas y de apoyo a Selena comenzaron a acumularse.

Ahora, cinco días después, el resultado no es otro que la conformación de dos bandos: quienes apoyan a Selena y quienes hacen lo propio con Hailey, algo que ellas no han buscado y de lo que han tratado de huir en la medida de sus posibilidades, al evitar pronunciarse al respecto. Aun así, todo detalle es cogido con pinzas y una razón más para avivar las creencias de los internautas, como la publicidad que recientemente ha hecho Jordyn Woods, examiga de Kylie, en la que habla maravillas de un perfilador de labios de la marca de Selena, Rare Beauty, cuando la que fuera su íntima tiene una empresa dedicada a ello, Kylie Cosmetics.

VER GALERÍA

Las consecuencias, en términos numéricos

Desde que el conflicto se originara, se convirtió en una auténtica contienda de números en la que Selena ha sido la indudable vencedora. La cantante se ha coronado como la nueva reina de Instagram, donde, habría ganado más de 10 millones de seguidores y superado a Kylie como la mujer con más fans en la plataforma, según apunta BuzzFeed. Por contra, Hailey habría perdido cerca de un millón de seguidores, el doble de los que se ha deshecho Kylie. De este modo, el perfil de Selena ocupa en la actualidad el tercer lugar del ranking mundial en Instagram, un podio en el que solo es superada por Cristiano Ronaldo, que suma 556 millones de seguidores, y Lionel Messi, que cuenta con 437 millones.

De Hailey Bieber a Zendaya: los estilistas detrás de los looks de las 'celebrities' del momento