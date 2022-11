Selena Gomez habla de sus fotos virales con la esposa de su ex Hailey Bieber

Las imágenes de Selena Gomez y la esposa de su ex Hailey Bieber posando juntas en la gala anual del Museo de la Academia de Artes en Los Ángeles dieron la vuelta al mundo en cuestión de horas. De este modo parecían poner fin a una supuesta rivalidad entre la cantante y la modelo derivada de las relaciones de ambas con el cantante canadiense. Para los fans de la actriz no fue fácil superar el hecho de que solo dos meses meses después de romper con Selena tras ocho años de relación, él se comprometiese y se casase con Hailey. No obstante, el hecho de que coincidieran en un evento y se fotografiasen juntas venía a demostrar que ya no existía esa supuesta enemistad de la que se ha venido hablando desde hace años.

Aún así, Selena ha hablado de ese encuentro causal con la top model y no entiende tanto revuelo por dichas fotos. "No fueron gran cosa", dice sobre las imágenes en las que aparece abrazada y sonriente junto a Hailey Bieber. "'De hecho, no tiene importancia'", añadió restándole importancia en una entrevcista a Vulture durante la promoción de su nuevo documental My Mind and Me. Unas imágenes que fueron realizadas por el fotógrafoTyrell Hampton, que incluso también se sorprendió de su amistad y señaló: "Giro de la trama".

Este encuentro sucedió semanas después de que la mujer de Justin Bieber dijera en el podcast Call Her Daddy que no existía "ningún drama" entre ellas. "Todo es respeto", dijo sobre su relación con la exchica Disney. "Es todo amor. Ninguna de nosotras le debe nada a nadie, excepto respeto. La respeto mucho y creo que no hay expectativas [entre nosotras]. La respeto".

Hailey elogió a su esposo por haber cerrado un capítulo con Selena antes de comprometerse en julio de 2018 y casarse en secreto dos meses después."[Los fans] desearían que terminara con otra persona, y eso está bien", dijo sobre el cantante de Baby, aunque no fuera esa la realidad. "Puedes desear todo lo que quieras, pero ese no es el caso", añadió. Y quiso aclarar que ella no robó el novio a la cantante de Love You Like a Love Song después de los serios ataques que había recibido en las redes sociales.

La estrella de Solo asesinatos en el edificio, aunque no respondió directamente a las palabras de la modelo, de 25, si pidió a sus fans que se abstengan de difundir cualquier tipo de acto que genere odio, sin hacer referencia de forma específica a las declaraciones de Hailey. "No es justo, porque nunca se debe hablar a alguien de la manera que he visto". Y dijo la estrella de Los magos de Waverly Place: "Las palabras importan, realmente importan".