Selena Gomez pide perdón a los fans que la señalan por burlarse de Hailey Bieber

El romance de Justin Bieber y Selena Gomez marcó sus adolescencias y sus primeros años como jóvenes adultos. También su imagen pública, puesto que durante casi 8 años fueron relacionados el uno con el otro, ya que volvían y rompían sin que nadie supiera muy bien qué es lo que estaba realmente pasando entre ellos. Entre medias, ambos salieron con otras personas, pero entre el cantante y Hailey Baldwin surgió algo especial que, después de la última ruptura de la ex niña Disney y el intérprete de Ghost, se convirtió en una preciosa historia de amor que dura hasta nuestros días y que incluyó una romántica boda en 2019. Sin embargo, los fans de la actriz de Solo asesinatos en el edificio y los de la modelo se han mantenido enfrentados, alimentando una enemistad que nunca se ha confirmado por ninguna de las partes. Ahora, 4 años después de que cada una de las dos mujeres tomara su camino, dos simples vídeos han vuelto a reactivar la polémica.

Hailey Bieber, que hace menos de un mes sufrió un ictus y tuvo que ser operada de un defecto en el corazón, publicaba un vídeo en el que mostraba cómo se preparaba, un clásico "get ready with me" en el que enseñaba su cuidado de la piel y su maquillaje mientras se encontraba de viaje en Chicago, para sus seguidores en la conocida red social. Dos publicaciones con casi 7 millones de visualizaciones en total en donde la modelo habla a la cámara con naturalidad y ha recibido todo el cariño de sus fans. El problema llegaba horas después, cuando Selena Gomez publicaba su propio vídeo mostrando cómo se desmaquillaba y los comentarios se llenaban de odio hacia la cantante y actriz, asegurando que sus gestos eran de burla hacia la mujer de Justin Bieber.

La respuesta de Selena no se hacía esperar a través de un comentario: "Esto es por lo que creo que hay que cuidar la salud mental. Tíos, no tengo ni idea de qué he hecho pero lo siento mucho. Ninguna mala intención. Lo borraré pronto". Una disculpa que, según muchos de sus fans, no tenía motivo de ser pero que terminó con la eliminación de todas las respuestas al vídeo, del que la cantante quitó también la posibilidad de contestar. Quien no se ha pronunciado es Hailey, que permanece centrada en su salud después del susto y está acompañando a Justin Bieber en su gira.

Una guerra nunca declarada que dura años

Ya en 2019 Selena Gomez tuvo que intervenir y pedir a sus fans que fueran más respetuosos, después de que tras la publicación de su canción Lose You to Love me se dedicaran a atacar a la actual esposa de su exnovio. "Me siento muy agradecida por la respuesta que el tema está recibiendo pero no tolero que las mujeres vayan a por otras mujeres. Nunca, nunca, estaré de acuerdo", decía a sus seguidores. "Por favor, ser amables con todo el mundo, no importa cuál es la situación, si sois mis fans no seas maleducados con nadie, por favor", pedía.

Tanto Selena Gomez como Hailey Bieber han sido muy críticas con el odio que reciben online, y han hablado en más de una ocasión sobre lo mucho que les ha afectado a su salud mental. En el caso de la cantante, la situación se ha visto agravada por la enfermedad que padece, lupus, por lo que tomó la decisión de alejarse de las redes sociales durante casi cuatro años y medio, causando un "cambio radical" en su vida: "Soy más feliz, estoy más presente, conecto más con la gente, me hace sentir normal". Según explicaba recientemente en una entrevista con InStyle, en los primeros años de la veintena sentía como si no fuera "suficientemente guapa" y que requería maquillaje: "Nunca quería que me vieran sin él", añadía. También la mujer de Justin Bieber ha expresado una idea parecida, asegurando que se fue de Twitter porque no podía soportar el odio que recibía, y que limitó los comentarios de su Instagram para que solo pudieran responder a sus publicaciones la gente que la seguía, ahorrándose muchos mensajes desagradables.