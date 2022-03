Justin Bieber habla por primera vez sobre el ictus que sufrió su mujer, Hailey Baldwin

Hace unos días la propia Hailey Baldwin, de 25 años, compartía que había tenido que ser ingresada a causa de un ictus, un percance de salud que asustó mucho a su marido Justin Bieber. El propio artista se ha referido a lo ocurrido durante su último concierto en Denver cuando, dirigiéndose al público, comentó: “La mayoría de vosotros habéis visto las noticias sobre mi mujer, pero está bien, es fuerte”. Además de contar cómo se encuentra la modelo, que acaba de lanzar la última campaña de moda en la que ha participado (la nueva colección de Victoria’s Secret), Justin se sinceró sobre sus emociones. “Ha sido aterrador, sabéis, realmente me dio miedo. Pero sé que Dios la acompaña y eso es bueno” explicó. La mejor muestra de que se está recuperando es que Justin ha retomado sus compromisos en su gira Justice.

Hailey Baldwin desvela el truco con el que consiguió llamar la atención de Justin Bieber

VER GALERÍA

Fuentes cercanas a la pareja comentaban que el intérprete estaba más afectado que su mujer después de su ingreso hospitalario y que no se separó de ella en ningún momento. “Justin escribió a todo el mundo para pedirles que rezaran por ella” pues aseguró que no podía perderla. Hailey ha sido siempre uno de los grandes apoyos del que fue ídolo juvenil, sobre todo en uno de los momentos más complicados de su vida: cuando sufrió una depresión provocada por su repentina fama.

VER GALERÍA

La modelo tuvo que acudir al hospital de Palms Springs a causa de un coágulo en el cerebro como ella misma explicó. Estaba en casa junto a su marido cuando empezó el malestar. "Estaba sentada desayunando con mi marido cuando comencé a tener síntomas similares a los de un derrame cerebral y me llevaron al hospital. Descubrieron que había sufrido un coágulo de sangre pequeño en mi cerebro, lo que provocó una breve falta de oxígeno, pero mi cuerpo lo había superado por sí solo y me recuperé por completo en unas pocas horas” dijo. Añadió que ha sido uno de los episodios más aterradores que ha vivido y dio las gracias a todos los que la trataron y cuidaron: "Estoy muy agradecida con todos los increíbles médicos y enfermeras que me cuidaron", dijo.

Loading the player...

Las dificultades que Hailey y Justin Bieber han tenido que superar

De la misma manera, ha enviado un mensaje de cariño a sus seguidores, por todos los gestos de cariño que ha recibido en estos días: "Gracias a todos los que se han acercado con buenos deseos y preocupación, y por todo el apoyo y el amor". A pesar de que ya está en su domicilio y ha recibido el alta, los médicos siguen muy pendientes de su evolución y estado, para poder determinar por qué se ha producido este suceso .

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.