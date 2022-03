Depresión, críticas... Justin Bieber y Hailey Baldwin, una historia de amor que ha enfrentado difíciles retos El ictus de Hailey es el último de los problemas que ha tenido que afrontar la pareja, que casó en 2018 y no se ha separado desde entonces

El de Justin Bieber y Hailey Baldwin es un amor en dos tiempos que se ha cocinado a fuego lento y ha demostrado su firmeza a pesar de los golpes que ha tenido que afrontar. El último hace solo unos días cuando Hailey sufrió un ictus a sus 25 años del que afortunadamente se ha recuperado sin secuelas. En todo momento, como ha ocurrido en los últimos dos años de su vida, ha tenido junto a ella a Justin, que cuando era solo un adolescente se convirtió en el impulsor del fenómeno fan con mayúsculas. Es precisamente la pasión que despertada el artista entre sus fans contra la que tuvieron que luchar en los inicios de su relación, pues Hailey llegó al corazón de Bieber después de Selena Gomez, la que muchos consideraban su pareja ideal. ¿Te acuerdas de cómo comenzó todo? ¿De las circunstancias contra las que han luchado? Sigue leyendo.

Sus caminos se cruzaron casualmente en un backstage en 2009: Justin ya era un joven cantante de 14 años que se abría camino con su peinado y sus románticas canciones y Hailey, a sus entonces 12 años, acompañaba a su padre, el actor Stephen Baldwin, perteneciente a una conocida saga de actores de Hollywood. Aunque coincidieron en otras ocasiones públicas en años posteriores, Justin formaba ya una pareja de ensueño con Selena Gomez, otra de las estrellas juveniles del panorama. Las crisis e idas y venidas de este noviazgo acabaron en ruptura en 2014. Comienzan entonces los rumores que le unen a Hailey, coincidían en los mismos grupos de amigos (con Kendall Jenner y Gigi Hadid, por ejemplo), aunque ambos los desmienten calificando su relación de amistad.

En 2016 un beso en sus perfiles sociales confirman las especulaciones, aunque no estuvieron mucho tiempo juntos pues en verano de ese mismo año su relación se rompe… en redes. Esa fue la mejor prueba de su separación. De nuevo apareció Selena Gomez en la vida del cantante y su relación no dejaba de acaparara titulares: se dedicaban canciones, reproches en sus perfiles sociales, se quieren y se decepcionan… En 2018, Selena pasa a un segundo plano después de ver de nuevo a Bieber de la mano de Hailey, que se explica así: “Justin y yo fuimos amigos durante mucho tiempo. Lo conocí cuando era muy joven y fue uno de mis mejores amigos. Todo el mundo sabe que en un momento dado eso se convirtió en otra cosa, pero es algo que pasa cuando tienes 18 o 19 años. Pasamos por un largo periodo de tiempo en el que no fuimos amigos”.

Dos románticas bodas

Una página nueva en su historia que no iba a ser fácil pues la sombra de Selana Gomez se cernió sobre ellos. Aunque su noviazgo se consolidaba a ojos vista, los ataques contra Hailey por haber "sustituido" a Selena eran feroces. Justin tampoco pasaba por su mejor momento personal pues luchaba contra una depresión provocada por su repentino salto a la fama (de hecho incluso paralizó su actividad profesional durante un tiempo). No lo tenían fácil, pero salieron adelante juntos. Donde iba Justin iba Hailey. Y llegó la declaración. El artista le pidió matrimonio en verano en las Bahamas y, ¿por qué perder el tiempo?, se casaron por lo civil en el otoño de 2018. Un segundo enlace en el resort Montage Palmetto Bluff en Bluffton, en Carolina del Sur, ante unos 150 invitados fue la manera en la que celebraron su primer aniversario en 2019.

“Es un compromiso serio cuando dices que vas a amar a alguien en la salud y en la enfermedad y ser fiel. Es un gran paso, pero pensaba: '¿Puedo hacer esto?” aseguró Justin en el programa de Ellen Degeneres en 2020 desvelando las dudas que tuvo. Pero las han superado con creces pues además de la depresión en la que Justin tuvo todo el apoyo de Hailey, el artista contrajo la enfermedad de Lyme, una dolencia que tiene sus complicaciones. Ahora han superado un nuevo percance de salud, pero siguen adelante, en medio de sinceras declaraciones de amor y rumores de embarazo recurrentes, demostrando que su amor estaba escrito en las estrellas. En eso, los padres de Hailey acertaron en su pronóstico. “Me dijeron que creían de verdad que estaba en nuestro destino que Justin y yo acabáramos juntos y que si era lo que yo quería, confiaban en mí".

