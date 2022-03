Romántico y con mensaje: Hailey Baldwin desvela el vestido que lució en su boda con Justin Bieber

Hace algo más de un año Hailey Baldwin y Justin Bieber se casaron por lo civil y en secreto. Sin embargo, después de confirmar que ya eran marido y mujer, anunciaron que se darían el 'sí, quiero' también en una ceremonia religiosa. Aunque a lo largo de los meses la fecha fue modificada en innumerables ocasiones, el pasado 30 de septiembre la pareja volvió a sellar su amor ante su familia y amigos como las modelos Camila Morrone o Kendall Jenner. Gracias a las publicaciones que compartieron en sus perfiles pudimos conocer algunos detalles: como que Hailey llevó al menos tres looks nupciales, que rescató el vestido más atrevido de Lady Di o que el último de ellos era un traje de chaqueta que combinó con zapatillas. Sin embargo, ha sido la propia modelo la que ha desvelado el secreto mejor guardado: su vestido de novia.

Hailey compartía en su perfil varias imágenes en las que se podía ver, con detalle, su vestido. Un diseño de corte sirena, con escote bardot, creado a medida por Virgil Abloh, consejero delegado de la firma Off White –que fundó en 2013– y director creativo de la colección masculina de Louis Vuitton. Un maravilloso trabajo que la modelo agradecía con este mensaje. "Virgil Abloh gracias por hacer realidad mi visión y crear el vestido de mis sueños. A ti y al equipo de Off White, sois increíbles y estoy eternamente agradecido de poder usar esta hermosa creación". Él explicaba a su vez, en sus redes sociales que, cuando Hailey le pidió que confeccionara el vestido no lo dudó ni un instante: "Sí. Los amo desde el tiempo, por el tiempo".

La relación del diseñador y la modelo es muy estrecha. Hailey no solo ha desfilado para su firma en más de una ocasión, también es frecuente verla con prendas de Off White. Por eso no sorprende que el vestido represente fielmente el estilo de la modelo. El diseño, de aire boho, está elaborado con encaje de diseño floral y sutiles transparencias. Una combinación que no solo realza su figura, sino que la potencia. Además, cuenta con un vertiginoso escote en la espalda que se aprecia, sobre todo, en las imágenes en las que Hailey prescinde del velo.

Y es que, para culminar su estilismo nupcial, la modelo optó por uno de los elementos más tradicionales de las novias, el velo. Una pieza que, en los últimos meses, muchos diseñadores están tratando de recuperar. Eso sí, Hailey optó por lucir un modelo diferente, con una frase bordada que no solo es una declaración de intención, también su sello. En el velo de tul es posible leer 'Till death do us part', un mensaje que se podría traducir como 'Hasta que la muerte nos separe'.

Hailey también ha mostrado un detalle de las alianzas que luce la pareja. En la imagen hemos podido apreciar, muy de cerca, su anillo de compromiso. Una joya cuyo precio ronda los 250.000 dólares (unos 200.000 euros), aunque el medio TMZ aseguró que el cantante había invertido prácticamente el doble en esta pieza de oro con un gran diamante central. También sus alianzas: ella luce dos, la alianza Soleste en oro y diamantes que combina con el modelo Soleste V Ring, elaborado con idénticos materiales; él, el clásico anillo de oro. Las tres son de la firma Tiffany & Co.