La última polémica entre Selena Gomez y Hailey Bieber les pasa una inesperada factura

Parecía que las aguas se habían calmado e incluso escenificaron una reconciliación pública. Selena Gomez y Hailey Bieber posaron juntas en la Gala del Museo de la Academia 2022 en Los Ángeles demostrando ante sus seguidores que no tenían sentido los comentarios acerca de su rivalidad. La relación de Justin Bieber y Selena, pareja icónica durante años, se rompió en 2014 tras años de idas y venidas, separación que destrozó a los fans de la pareja que veían en ellos la historia de amor por excelencia. Pocas semanas después de este disgusto, Justin anunció su compromiso con Hailey, lo que dio inicio a un supuesto enfrentamiento entre ambas, que fue alimentado por las especulaciones. La citada foto el año pasado supuso la prueba de que, sabiéndose en el punto de mira, decidían demostrar que no había problemas. Aunque quienes siguen al milímetro sus vidas no estén de acuerdo.

Selena compartía estos días con sus seguidores la mala experiencia que había tenido durante uno de los tratamientos que se había hecho en las cejas y, horas después, la modelo Kylie Jenner compartía dos publicaciones que muchos vieron referidas a la artista. En una se veía una imagen con el texto “¿es esto un accidente?” a la altura de las cejas y en otra aparecía una captura de una videollamada entre la menor de las Kardashian y Hailey Bieber con un primer plano de sus cejas. Los comentarios no tardaron en aparecer y la hermana de Kim Kardashian se defendió. “Nunca hubo ninguna burla hacia Selena. Estáis inventando algo de la nada. Es una tontería” dijo.

La propia exchica Disney trató de calmar los ánimos, pero los fans rescataron un vídeo en el que Hailey Bieber hacía un gesto despectivo cuando escuchaba el nombre de Taylor Swift, mejor amiga de Selena, que de nuevo trató de quitarle importancia a este momento del pasado. Según los incondicionales de Selena, la mujer del cantante de Baby lleva años imitándola e incluso tiene tatuajes similares a los de Gomez. Las críticas a Hailey y Kylie se han materializado en un descenso drástico de seguidores en sus perfiles sociales (Kylie ha descendido en más de 450.000 seguidores y Hailey en más de 350.000), lo que ha convertido a Gomez en la mujer más seguida en Instagram (destronando precisamente a Kylie Jenner y con 389 millones de seguidores).

El apoyo a Selena, aunque esta ha dicho que no hay problemas entre ellas, es máximo. Sin embargo la polémica ha sido tal que la artista ha anunciado que se tomará un respiro. “Me tomaré un descanso de las redes sociales porque todo esto es una tontería y yo tengo 30 años. Soy mayor para esto" comentó. Mientras, se ha podido ver a Hailey de vacaciones con un grupo de amigas en Cabo San Lucas, jornadas en las que presumió de tipazo en bañador y descansó tomando el sol. En medio de este revuelo además ha visto la luz además una entrevista de Hailey y Justin en la que ella respondía a qué es lo que más le gusta de estar casada con el intérprete. “El compañerismo que siento que tenemos. Sinceramente eres mi mejor amigo en todo el mundo. No hay nadie con quien prefiera pasar más tiempo o hacer algo” respondió ella.

Los caminos de Justin y Hailey se cruzaron en un backstage en 2009: Justin ya era un joven cantante de 14 años que se abría camino con sus románticas canciones y Hailey, a sus entonces 12 años, acompañaba a su padre, el actor Stephen Baldwin, perteneciente a una conocida saga de actores de Hollywood. Aunque coincidieron otras veces en años posteriores, Justin formaba ya una pareja de ensueño con Selena Gomez, otra de las estrellas juveniles del panorama. Las crisis e idas y venidas de este noviazgo acabaron en ruptura en 2014. Comienzan entonces los rumores que le unen a Hailey, con quien finalmente se casa por lo civil en 2018. Los fans nunca han perdonado a Bieber su ruptura con Selena y siempre han soñado con una reconciliación, de ahí que cada gesto es analizado con lupa.