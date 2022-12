Zendaya, Jenna Ortega y Selena Gomez, las artistas que han cambiado el significado de 'niña Disney'

Hace años ser un chico o chica Disney era un auténtico lastre para las estrellas que querían dar paso a nuevas etapas de sus carreras. Artistas como Zac Efron o la propia Britney Spears expresaron su liberación de la factoría con trabajos más serios y hasta polémicos, pero una nueva generación de actrices ha sabido dar un volantazo sin salirse de los márgenes, consiguiendo el prestigio y la aprobación de la crítica con sus proyectos en la adultez. La primera fue, por supuesto, Zendaya, que rompió el molde y se convirtió en un icono de moda y un auténtico terremoto, convirtiéndose en la más joven de la industria en conseguir un Emmy en la categoría de drama. Esta semana ha dado un paso más en su carrera y ha recibido su primera nominación a los premios Globo de Oro, que se celebran el próximo 10 de enero.

No es la única niña Disney que ha conseguido dar ese paso en esta edición, porque con el estreno de Miércoles en Netflix Jenna Ortega, que solía dar vida a Harley en Entre hermanos (de Disney Channel), la intérprete ha tocado la gloria. En cuestión de semanas ha pasado de ser una aspirante a estrella a un auténtico fenómeno de masas, trend en Tik Tok, rostro de moda y actriz más buscada. Además de romper el récord de Stranger Things, la ficción se ha llevado dos nominaciones, una a mejor protagonista y otra a mejor serie de comedia, en donde compite con Solo asesinatos en el edificio.

Precisamente de Solo asesinatos en el edificio sale el tercer gran triunfo de la cantera Disney, porque la protagonista no es otra que Selena Gomez. A pesar de que la serie es, técnicamente, aún de la factoría lo cierto es que ha conseguido cambiar la percepción que tenía el público general de la intérprete. Ya había dado vida a un personaje de Woody Allen para cuando la ficharon en esta ficción, pero con las polémicas que han rodeado al director en los últimos años Día de lluvia en Nueva York quedó olvidada. La cantante de Lose you to love me, a diferencia de las dos anteriores, sí tomó la decisión de separarse de la imagen inocente de su infancia con su película Spring Breakers, donde compartió protagonismo con una compañera de Disney Channel, Vanessa Hudgens. Sin embargo, como se aprecia en el documental que ha estrenado este otoño, la etiqueta aún le pesaba en su última gira mundial como cantante y esta es la primera vez que recibe una nominación a los Globo de Oro.

El cuarto caso, aunque menos conectado con el mundo Disney, es el de Taylor Swift, que saltó a la fama mundial tras haber participado en la banda sonora de la película de Hannah Montana, donde tiene además un pequeño cameo. La cantante estuvo estrechamente relacionada con la factoría durante los primeros años de su carrera, ya que también apareció en Jonas Brothers: The 3D Concert Experience y su relación con Joe Jonas fue protagonista de una de sus primeras polémicas. En la edición de 2023 de los Globo de Oro, sin embargo, está nominada por la canción Carolina que escribió especialmente para La chica salvaje tras haber leído el libro.

Para Taylor Swift es la tercera vez que la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood señala su trabajo como cantante y letrista, habiendo sido las anteriores con Safe & Sound (para Los juegos del hambre), Sweeter than fiction (para One Chance) y Beautiful Ghosts (para Cats). Además, está a punto de dar un paso más allá en la meca del cine porque se acaba de anunciar que está preparando su primer largometraje original y su corto para el tema All too well continúa en la carrera de los Oscar.