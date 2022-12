Descubre a Jenna Ortega, la actriz de la que todos hablan por protagonizar 'Miércoles'

Loading the player...

Estar a la altura de la alargada sombra de Christina Ricci como Miércoles Addams no era tarea fácil. Pero tras el estreno de la nueva serie de Tim Burton, Miércoles, el pasado 23 de noviembre, no son pocos los que afirman que la protagonista ha superado el reto con creces. Ella es Jenna Ortega, una joven actriz de ascendencia latina de la que todo el mundo habla. Con solo 20 años ya contaba con una trayectoria a sus espaldas, pero su trabajo con Tim Burton la ha catapultado a la fama. Además de una estrella en alza, es también un referente de estilo para las generaciones más jóvenes. ¿Quieres conocerla mejor? Dale al play y no te lo pierdas.